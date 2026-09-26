Festa della Scienza a Monaco, il 30 settembre tra ricerca e divulgazione

La Festa della Scienza torna a Monaco mercoledì 30 settembre, dalle 14 alle 18, all’Espace Léo Ferré, con un pomeriggio dedicato alla scoperta delle attività di ricerca scientifica svolte nel Principato e all’incontro con i protagonisti del settore. L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti.

La manifestazione è organizzata dal Museo di Antropologia Preistorica di Monaco e dal Centro Scientifico di Monaco e coinvolgerà diversi organismi scientifici, istituzionali e associativi attivi nel campo della ricerca e della tutela dell’ambiente.

Tra i partecipanti figurano il Museo di Antropologia Preistorica, fondato dal Principe Alberto I, il Centro Scientifico di Monaco, l’Associazione Monegasca per la Protezione della Natura (AMPN), la Fondazione Principe Alberto II di Monaco, il Centro Ospedaliero Principessa Grace, il Club Speleologico di Monaco, il Giardino Zoologico di Monaco, il Giardino Esotico di Monaco, Pelagos, il CIESM, l’ACCOBAMS, RAMOGE, l’Associazione Monegasca di Preistoria, l’AIEA, l’Istituto Oceanografico – Fondazione Alberto I e il Museo dei Francobolli e delle Monete.

Nel corso del pomeriggio il pubblico potrà conoscere più da vicino le attività di ricerca e i programmi condotti dalle diverse istituzioni presenti, attraverso animazioni, laboratori, esperienze, dimostrazioni e momenti di incontro. L’Associazione Monegasca per la Protezione della Natura, in particolare, proporrà attività interattive, educative e ludiche dedicate alle Aree Marine Protette di Monaco e ai programmi di ricerca e conservazione ad esse collegati.

L’appuntamento è quindi fissato per mercoledì 30 settembre, dalle 14 alle 18, all’Espace Léo Ferré di Monaco, con ingresso gratuito e aperto a tutti.

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