A Nizza cambia sede il servizio degli oggetti smarriti: ecco dove trovarlo

Il servizio degli oggetti smarriti della Polizia Municipale di Nizza ha una nuova sede. Gli uffici sono ora situati al 16 bis di Place Garibaldi, punto facilmente raggiungibile nel cuore della città.

Orari di apertura al pubblico

Lunedì – Giovedì: 8:30 – 17:00

Venerdì: 8:30 – 15:45

Chiuso nei weekend e nei giorni festivi

Segnalazioni più semplici grazie al servizio online

Per snellire le procedure e agevolare chi ha perso o trovato un oggetto, il Comune ha messo a disposizione una piattaforma digitale, accessibile 24 ore su 24 all’indirizzo objets-trouves.nice.fr .

Ecco come funziona

Segnalazione gratuita: si inserisce online l’annuncio di smarrimento o ritrovamento.

Ricerca automatizzata: il sistema confronta quotidianamente dati e descrizioni per individuare possibili corrispondenze.

Notifica immediata: in caso di riscontro, il cittadino riceve un avviso.

Ritiro dell’oggetto: è sufficiente seguire le istruzioni inviate per recuperare quanto smarrito.

Un servizio più vicino ai cittadini, dunque, sia fisicamente che digitalmente, per aumentare le possibilità di rimettere in tasca ciò che si pensava irrimediabilmente perduto.





