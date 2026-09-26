Ciao Milena, ci mancheranno i tuoi scatti e il tuo sorriso

Ci sono persone che, entrando nella vita di un giornale, finiscono per diventare molto più che collaboratori. Milena Visentini era una di queste.



La sua improvvisa scomparsa, a soli 60 anni, appena compiuti, lascia un grande vuoto nella redazione di MontecarloNews e in quanti hanno avuto la fortuna di conoscerla.



Milena era una fotografa, ma soprattutto era una donna innamorata della Costa Azzurra e, in modo particolare, di Menton. Attraverso il suo obiettivo aveva imparato a raccontarne gli angoli, le atmosfere, i colori e quella quotidianità che spesso sfugge a uno sguardo distratto.





Le sue fotografie sono state per lungo tempo una presenza preziosa sulle pagine del nostro giornale. Immagini capaci di raccontare luoghi e momenti, ma anche di trasmettere il legame profondo che Milena aveva con il territorio.



E poi c'era il suo gatto, l'altra grande passione della sua vita, spesso presente nelle sue fotografie.



Oggi vogliamo ricordarla così, attraverso le immagini. Alcune la ritraggono quest'estate, quando ancora non avremmo mai immaginato di doverle dedicare queste parole. Altre sono fotografie che MontecarloNews ha pubblicato nel corso degli anni e che oggi assumono un significato diverso.





Sono il nostro modo di dirle grazie.



Grazie per quello che ci ha dato, per le immagini che ci ha affidato, per la passione con cui ha raccontato Menton e la Costa Azzurra.



La redazione di MontecarloNews si stringe con affetto al marito Luciano Tomasi, anche lui nostro collaboratore e appassionato fotografo, e a tutti i familiari.





A Milena il nostro ultimo, commosso saluto.



Ciao Milena. E grazie per tutte le immagini che ci hai lasciato.



