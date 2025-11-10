Scienza in primo piano a Nizza: torna il Festival du Documentaire scientifique

La città di Nizza rinnova il suo impegno nella divulgazione culturale e scientifica con la 2ª edizione del Festival del Documentario Scientifico, in programma dal 12 al 21 novembre 2025 alla Maison des Associations Garibaldi (12 ter, place Garibaldi).



L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, guiderà il pubblico alla scoperta di quattro grandi temi: astronomia, biodiversità, archeologia e storia, preistoria e origini dell’uomo.



A partire dal 17 novembre, inoltre, sono previste sessioni mattutine dedicate alle scuole con attività di mediazione scientifica, per avvicinare gli studenti al mondo della ricerca e del patrimonio naturale e culturale.





Il Festival: programma e ospiti

Mercoledì 12 novembre – Anteprima (15:30)

Presentazione del festival alla presenza di Gil Kebaili, regista di Planète Méditerranée (2019)

Proiezione speciale fuori concorso

Lunedì 17 novembre – Astronomia e Universo (dalle 13:30)

Proiezioni: Les conquistadors de l'espace (2023), Thomas Pesquet : Objectif France (2023), Alerte en orbite (2023)

Tavola rotonda con Patrick Michel e Serge Tricoire

Martedì 18 novembre – Archeologia e Storia (dalle 13:30)

Proiezioni: Mission Méditerranée, le musée des abysses (2023), Méditerranée, 3000 ans d'Histoire immergée (2025), Artemis, le temple perdu (2024)

Dibattito guidato da Denis Biette con Anne Joncheray, Cécile Verdoni, Bertrand Roussel

Mercoledì 19 novembre – Come nasce un documentario scientifico? (14:00–16:00)

Tavola rotonda con Bertrand Roussel, Marc Azma, François Demerliac, Anne Joncheray, Jacques Mitsch, Kevin Semp

Giovedì 20 novembre – Natura e Biodiversità (dalle 13:30)

Proiezioni: Cap Corse, le mystère des anneaux (2024), Homo animalis, une drôle d'espèce (2024), La défense des animaux (2025)

Tavola rotonda con Olivier Gerriet, Denis Allemand, Jean-Félix Gandioli

Venerdì 21 novembre – Preistoria e Origini dell’Uomo (dalle 13:30)

Proiezioni: Tautavel, vivre en Europe avant Néandertal (2024), Chauvet, voyage aux origines (2024), Amérique, la nouvelle histoire des premiers hommes

Tavola rotonda curata da Bertrand Roussel con Marc Azma, Emma Baus, Denis Biette

Cerimonia di premiazione alle 18:30

Notizie pratiche

Maison des Associations Garibaldi

Dal 12 al 21 novembre 2025

Ingresso libero fino a esaurimento posti