Scienza in primo piano a Nizza: torna il Festival du Documentaire scientifique

La città di Nizza rinnova il suo impegno nella divulgazione culturale e scientifica con la 2ª edizione del Festival del Documentario Scientifico, in programma dal 12 al 21 novembre 2025 alla Maison des Associations Garibaldi (12 ter, place Garibaldi).
L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, guiderà il pubblico alla scoperta di quattro grandi temi: astronomia, biodiversità, archeologia e storia, preistoria e origini dell’uomo.
A partire dal 17 novembre, inoltre, sono previste sessioni mattutine dedicate alle scuole con attività di mediazione scientifica, per avvicinare gli studenti al mondo della ricerca e del patrimonio naturale e culturale.
Il Festival: programma e ospiti
Mercoledì 12 novembre – Anteprima (15:30)
- Presentazione del festival alla presenza di Gil Kebaili, regista di Planète Méditerranée (2019)
- Proiezione speciale fuori concorso
Lunedì 17 novembre – Astronomia e Universo (dalle 13:30)
- Proiezioni: Les conquistadors de l'espace (2023), Thomas Pesquet : Objectif France (2023), Alerte en orbite (2023)
- Tavola rotonda con Patrick Michel e Serge Tricoire
Martedì 18 novembre – Archeologia e Storia (dalle 13:30)
- Proiezioni: Mission Méditerranée, le musée des abysses (2023), Méditerranée, 3000 ans d'Histoire immergée (2025), Artemis, le temple perdu (2024)
- Dibattito guidato da Denis Biette con Anne Joncheray, Cécile Verdoni, Bertrand Roussel
Mercoledì 19 novembre – Come nasce un documentario scientifico? (14:00–16:00)
- Tavola rotonda con Bertrand Roussel, Marc Azma, François Demerliac, Anne Joncheray, Jacques Mitsch, Kevin Semp
Giovedì 20 novembre – Natura e Biodiversità (dalle 13:30)
- Proiezioni: Cap Corse, le mystère des anneaux (2024), Homo animalis, une drôle d'espèce (2024), La défense des animaux (2025)
- Tavola rotonda con Olivier Gerriet, Denis Allemand, Jean-Félix Gandioli
Venerdì 21 novembre – Preistoria e Origini dell’Uomo (dalle 13:30)
- Proiezioni: Tautavel, vivre en Europe avant Néandertal (2024), Chauvet, voyage aux origines (2024), Amérique, la nouvelle histoire des premiers hommes
- Tavola rotonda curata da Bertrand Roussel con Marc Azma, Emma Baus, Denis Biette
- Cerimonia di premiazione alle 18:30
Notizie pratiche
- Maison des Associations Garibaldi
- Dal 12 al 21 novembre 2025
- Ingresso libero fino a esaurimento posti
Al fondo dell’articolo è inserito il programma completo del Festival.