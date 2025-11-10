 / Eventi

Scienza in primo piano a Nizza: torna il Festival du Documentaire scientifique

Dal 12 al 21 novembre 2025 alla Maison des Associations Garibaldi proiezioni, incontri e divulgazione per avvicinare il grande pubblico ai misteri dell’Universo, alla biodiversità e alle origini dell’uomo

La città di Nizza rinnova il suo impegno nella divulgazione culturale e scientifica con la 2ª edizione del Festival del Documentario Scientifico, in programma dal 12 al 21 novembre 2025 alla Maison des Associations Garibaldi (12 ter, place Garibaldi).

L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, guiderà il pubblico alla scoperta di quattro grandi temi: astronomia, biodiversità, archeologia e storia, preistoria e origini dell’uomo.

A partire dal 17 novembre, inoltre, sono previste sessioni mattutine dedicate alle scuole con attività di mediazione scientifica, per avvicinare gli studenti al mondo della ricerca e del patrimonio naturale e culturale.



Il Festival: programma e ospiti
Mercoledì 12 novembre – Anteprima (15:30)

  • Presentazione del festival alla presenza di Gil Kebaili, regista di Planète Méditerranée (2019)
  • Proiezione speciale fuori concorso

Lunedì 17 novembre – Astronomia e Universo (dalle 13:30)

  • Proiezioni: Les conquistadors de l'espace (2023), Thomas Pesquet : Objectif France (2023), Alerte en orbite (2023)
  • Tavola rotonda con Patrick Michel e Serge Tricoire

Martedì 18 novembre – Archeologia e Storia (dalle 13:30)

  • Proiezioni: Mission Méditerranée, le musée des abysses (2023), Méditerranée, 3000 ans d'Histoire immergée (2025), Artemis, le temple perdu (2024)
  • Dibattito guidato da Denis Biette con Anne Joncheray, Cécile Verdoni, Bertrand Roussel

Mercoledì 19 novembre – Come nasce un documentario scientifico? (14:00–16:00)

  • Tavola rotonda con Bertrand Roussel, Marc Azma, François Demerliac, Anne Joncheray, Jacques Mitsch, Kevin Semp

Giovedì 20 novembre – Natura e Biodiversità (dalle 13:30)

  • Proiezioni: Cap Corse, le mystère des anneaux (2024), Homo animalis, une drôle d'espèce (2024), La défense des animaux (2025)
  • Tavola rotonda con Olivier Gerriet, Denis Allemand, Jean-Félix Gandioli

Venerdì 21 novembre – Preistoria e Origini dell’Uomo (dalle 13:30)

  • Proiezioni: Tautavel, vivre en Europe avant Néandertal (2024), Chauvet, voyage aux origines (2024), Amérique, la nouvelle histoire des premiers hommes
  • Tavola rotonda curata da Bertrand Roussel con Marc Azma, Emma Baus, Denis Biette
  • Cerimonia di premiazione alle 18:30

Notizie pratiche

  • Maison des Associations Garibaldi
  • Dal 12 al 21 novembre 2025
  • Ingresso libero fino a esaurimento posti

Al fondo dell’articolo è inserito il programma completo del Festival.


Files:
 FESTIVAL DOCUMENTAIRE SCIENTIFIQUE Novembre 2025 (6.3 MB)

Beppe Tassone

