Cannes, due ore gratis al giorno per parcheggiare in République

A Cannes la battaglia contro il traffico passa anche dalla sosta. Dal 1° ottobre 2026 il parcheggio Commerces-République offrirà due ore gratuite una volta al giorno, dal lunedì al venerdì.

Una misura pensata soprattutto per chi raggiunge il quartiere per fare acquisti, utilizzare i servizi o svolgere commissioni e che porta a due le strutture comunali interessate da questa formula, dopo il parcheggio Roubaud di La Bocca, aperto integralmente nella primavera scorsa.



Il parcheggio di rue Docteur Calmette, a pochi passi da piazza Commandant Maria e dal liceo Jules Ferry, dispone di 126 posti su un unico livello, tre dei quali riservati alle persone con mobilità ridotta. È aperto 24 ore su 24 e costituisce uno dei punti di accesso alla zona République.



La novità tariffaria arriva insieme a una piccola rivoluzione degli spazi. La segnaletica e le aree destinate al pubblico sono state rinnovate, è stato creato un nuovo passaggio pedonale verso il boulevard de la République e sono stati aggiunti dieci posti per i veicoli a due ruote. Anche il punto di accoglienza è stato riorganizzato.



Cambiano anche i servizi. Gli automobilisti potranno chiedere in prestito un booster per riavviare la batteria, un ombrello o utilizzare una colonnina per il gonfiaggio degli pneumatici.

È stata inoltre installata una fontanella e rafforzata l'assistenza agli utenti. Sul fronte della sicurezza, cinque nuove telecamere portano a 29 gli apparecchi di videosorveglianza presenti nella struttura.



L'intervento rientra in un programma più ampio con cui Cannes sta cercando di rendere i parcheggi più funzionali e, nello stesso tempo, di utilizzarli come strumento per sostenere il commercio di prossimità.

Il modello è quello già sperimentato a La Bocca, dove il nuovo parcheggio Roubaud dispone di 374 posti e garantisce complessivamente 16 ore di sosta gratuita alla settimana, tra giorni feriali, fine settimana e festivi.



La rete municipale si prepara intanto a un'altra novità. Sempre dal 1° ottobre, il parcheggio Saint-Nicolas, 420 posti, passerà sotto la gestione diretta di Cannes Parking. Con questa integrazione il Comune arriverà a gestire 12 parcheggi per un totale di 5.144 posti; nel 2025 le strutture municipali avevano registrato oltre due milioni di ingressi.



La strategia della città non riguarda soltanto i parcheggi in struttura. Cannes dispone di oltre 2.100 posti a pagamento sulla strada, ai quali si aggiungono circa 7 mila posti nei parcheggi e 16 mila posti gratuiti distribuiti sul territorio comunale. Nella zona commerciale e turistica, inoltre, i primi 30 minuti di sosta su strada sono gratuiti una volta al giorno.



La nuova formula di République si inserisce dunque in una politica che prova a rendere la sosta meno penalizzante per chi arriva in centro e, soprattutto, a spostare una parte della pressione automobilistica dalla strada ai parcheggi. Per commercianti e clienti, dal 1° ottobre, la prima conseguenza sarà concreta: due ore senza pagare nei giorni feriali.



