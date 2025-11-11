Monte-Carlo celebra l’eccellenza: il primo Grand Prix de la Haute Joaillerie illumina la Salle des Étoiles

La Salle des Étoiles di Monte-Carlo ha brillato di una luce nuova il 25 ottobre 2025, ospitando il primo Grand Prix de la Haute Joaillerie organizzato da Monte-Carlo Société des Bains de Mer. L’evento, presieduto da Stéphane Valeri, Presidente-Delegato, e co-fondato da Jean-Philippe Braud, ha riunito maison storiche, creatori, collezionisti, artigiani e celebrità provenienti da tutto il mondo.

Durante la serata, il celebre chef pluristellato Marcel Ravin ha preparato una cena esclusiva, durante la quale trentatré gioielli sono stati presentati da tavolo a tavolo prima dell’annuncio dei vincitori. Per tre giorni, le creazioni erano anche esposte nelle vetrine delle boutique di Monte-Carlo e al Café de la Rotonde, offrendo al pubblico la possibilità di votare online.

Ospiti d’eccezione

La serata ha accolto numerose personalità del mondo della moda e della cultura. Tra gli ospiti di rilievo: la celebre attrice francese Isabelle Huppert, i modelli e attrici Eva Herzigová, Cindy Bruna e Natalia Vodianova, la modella Kitty Spencer e l’imprenditrice Pansy Ho.

Erano inoltre presenti figure chiave della haute joaillerie, tra cui Caroline Scheufele (copresidente e direttrice artistica di Chopard), Frédéric Grangié (CEO di Chanel), Nathalie Verdeille e Thierry Vasseur (Tiffany & Co.), Ludovic Watine (Dior Couture), Marie-Noëlle Barrère (BVLGARI Francia) e Giuseppina Cannizzaro (Dolce&Gabbana Haute Couture e Haute Joaillerie).

Il Grand Prix 2025: CHANEL, la grazia di un gesto

Il Grand Prix de la Haute Joaillerie 2025 è stato assegnato a CHANEL per il Collier Sweater, dalla collezione Haute Joaillerie Sport 2024. Ideato dallo Studio di Creazione Gioielleria della Maison, il pezzo unisce libertà di movimento e virtuosismo tecnico, con oro bianco 18 K, platino, diamanti, onice e 11 smeraldi taglio smeraldo per un totale di 37,18 carati. Il design contemporaneo e trasformabile permette di indossarlo come “sweater” senza smeraldi o come choker impreziosito dagli smeraldi, con orecchini abbinati anch’essi declinabili.

Il palmarès completo

Il premio principale è stato accompagnato da altri riconoscimenti:

Prix Spécial du Jury: Tiffany & Co.

Prix du Visionnaire de l’année: Caroline Scheufele (Chopard)

Prix du Design: Messika, collier Zebra Luhlaza

Prix du Savoir-Faire: Dior, collier Diorexquis Forêt Nacrée

Prix des Pierres: Louis Vuitton, collier Apogée

Prix du Patrimoine: Tiffany & Co., Butterflies Choker (Jean Schlumberger, 1956)

Prix du Public: Dolce & Gabbana, collier collezione Sardegna

Una celebrazione della creazione orafa a Monaco

Il Grand Prix, concepito come un punto di riferimento culturale nel calendario dell’ultra-lusso, valorizza l’intera filiera della gioielleria, dal sourcing delle gemme all’abilità artigianale. Monte-Carlo Société des Bains de Mer diventa così un vero teatro di creazione, dove si celebra, trasmette e riflette sul ruolo della gioielleria contemporanea. L’evento, articolato tra esposizioni in città, cena-sfilata e cerimonia di premiazione, si è concluso presso il Jimmy’z Monte-Carlo, simbolo della vivacità della Principauté.

Il messaggio è chiaro: la haute joaillerie non è solo patrimonio storico, ma un presente vibrante di creatività e innovazione.



