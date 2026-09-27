Lourdes Cancer Espérance Monaco, concluso il pellegrinaggio internazionale annuale

Si è concluso il pellegrinaggio annuale internazionale a Lourdes di Lourdes Cancer Espérance Monaco, che quest’anno ha visto la partecipazione di quasi 5.000 pellegrini.

Il pellegrinaggio è stato presieduto da monsignor Hervé Gosselin, vescovo di Angoulême. I partecipanti hanno vissuto giornate caratterizzate da momenti di preghiera, celebrazioni, processioni, Via Crucis e numerosi incontri, in un’atmosfera descritta come particolarmente positiva.

I pellegrini di Lourdes Cancer Espérance Monaco sono rientrati a Monaco portando con sé il ricordo dei momenti trascorsi a Lourdes, presso la grotta di Massabielle e in attesa della visita del Santo Padre Leone XIV.

L’appuntamento è già fissato per il prossimo anno: il pellegrinaggio si svolgerà dal 14 al 18 settembre 2027.

Per informazioni è possibile rivolgersi a Lourdes Cancer Espérance Monaco, presso l’Arcivescovado di Monaco, Rue de l’Abbaye, MC 98000 Monaco-Ville, oppure scrivere all’indirizzo e-mail lce-monaco@monaco.mc.