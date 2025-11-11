Monaco ospita la 39ª riunione del Comitato per la Conformità della Convenzione delle Alpi

Il Principato di Monaco ha ospitato, il 5 e 6 novembre, la 39ª riunione del Comitato per la Conformità della Convenzione delle Alpi. Hanno partecipato Germania, Austria, Francia, Italia, Liechtenstein, Slovenia, Svizzera e Monaco. L’obiettivo principale della riunione era valutare il rispetto degli impegni assunti dai Paesi firmatari nell’ambito della Convenzione e dei suoi protocolli.

Le Alpi, condivise da tutti i Paesi partecipanti, affrontano sfide spesso transfrontaliere. La cooperazione internazionale è considerata lo strumento migliore per affrontarle. Monaco, parte della Convenzione dal 1994, partecipa attivamente, insieme agli altri Stati e all’Unione Europea, ai lavori volti a promuovere uno sviluppo sostenibile nella regione alpina. Il territorio monegasco, con una geografia particolare e fragilità ecologiche specifiche, richiede un coordinamento accurato tra politiche sovranazionali, nazionali e regionali, per garantire un equilibrio tra sviluppo economico e tutela della natura.

Durante la riunione, il Comitato ha discusso principalmente la protezione del suolo nelle zone umide e nelle torbiere alpine, ecosistemi particolarmente minacciati ma fondamentali per la biodiversità e come serbatoi naturali di carbonio.

Un altro tema importante è stato l’esame della conformità delle misure di deregolamentazione adottate dall’Unione Europea nell’ambito della direttiva RED III, finalizzata a favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili. Il Comitato ha confermato che queste misure sono compatibili con la Convenzione delle Alpi, precisando però che riguardano direttamente solo gli Stati membri dell’UE.

Infine, i partecipanti hanno individuato un nuovo tema di lavoro dedicato alle aree alpine fragili, ribadendo l’impegno costante di Monaco e degli altri Paesi firmatari per una gestione sostenibile e coordinata dei territori alpini.

La 39ª riunione del Comitato per la Conformità ha mostrato quanto sia importante la collaborazione internazionale per proteggere le Alpi e garantire uno sviluppo equilibrato e duraturo nella regione.



