Due nuovi appuntamenti musicali a Monaco: David Kadouch e Marek Janowski sul palco (Video)

La nuova stagione musicale a Monaco propone due appuntamenti tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, con il recital pianistico di David Kadouch e il ritorno sul podio dell’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo di Marek Janowski.

Il primo appuntamento è in programma mercoledì 30 settembre alle 19.30 all’Auditorium Rainier III, dove il pianista David Kadouch proporrà un percorso musicale tra ombre e luci, attraverso alcune pagine emblematiche del repertorio pianistico.

Il programma spazierà dai Nocturnes di Chopin alle rare Excursions di Barber, passando per alcune delle pagine più celebri e intense di Liszt e Tchaïkovsky. In programma anche una Romance sans parole di Fauré e i Jeux d’eau di Ravel, per un viaggio musicale descritto come originale e onirico.

Domenica 4 ottobre alle 18, invece, la Salle des Princes del Grimaldi Forum ospiterà il ritorno di Marek Janowski alla guida dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo. Il direttore tedesco, che aveva ricoperto l’incarico di direttore artistico dell’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo dal 2000 al 2005, è impegnato in una tournée d’addio.

Per l’occasione, Janowski dirigerà la Sinfonia n. 5 di Anton Bruckner, compositore che ha accompagnato e difeso nel corso della sua carriera. L’appuntamento offrirà l’occasione di riscoprire la complessa scrittura e la potenza sonora dell’opera.

Il concerto è realizzato con il sostegno degli Amici dell’Orchestre.

Le prenotazioni per i due appuntamenti musicali sono disponibili online:

https://opmc.mc/concert/recital-david-kadouch/.

https://opmc.mc/concert/marek-janowski/.

Di seguito, il video dedicato alla Quinta Sinfonia di Bruckner: