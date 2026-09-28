Antibes, l’autunno del turismo sostenibile: cinque appuntamenti tra mare, natura e territorio

Ad Antibes l’autunno porta con sé una riflessione sul futuro del turismo. In occasione della Settimana europea dello sviluppo sostenibile, in programma fino all’8 ottobre, il territorio propone una serie di iniziative che hanno come filo conduttore la conoscenza e la tutela dell’ambiente.

Cinque appuntamenti, promossi o sostenuti dagli operatori locali, affrontano il rapporto tra accoglienza, patrimonio naturale e responsabilità ambientale.



Il primo è la mostra fotografica «Regards croisés sur le Cap d’Antibes», allestita fino al 15 ottobre negli spazi dell’Ufficio del Turismo e dei Congressi. I fotografi antibesi Véronique e Frédéric Laures raccontano attraverso i loro scatti il patrimonio naturale del Cap d’Antibes. L’esposizione è visitabile gratuitamente, in 2 bis rue Fontvieille, dal lunedì al sabato e la domenica mattina.



Il 6 ottobre, alle 9.30, sarà invece la volta del sentiero costiero Tire-Poil, con partenza dalla spiaggia della Garoupe.

La passeggiata, della durata di circa due ore e mezza, permetterà di scoprire la biodiversità del Cap d’Antibes e, allo stesso tempo, di comprendere le problematiche legate alla conservazione di un ambiente particolarmente fragile.

Il costo è di 12 euro, ridotto a 6 euro per alcune categorie, mentre è gratuita per i bambini sotto gli otto anni. La prenotazione è obbligatoria.



La tutela del litorale passerà poi dalle azioni concrete. Il 20 novembre, dalle 9 alle 12, l’Ufficio del Turismo e dei Congressi, insieme a diversi operatori locali, organizzerà una mattinata di pulizia collettiva della costa. Il punto di partenza sarà il Casino JOA La Siesta.

L'iniziativa è riservata ai professionisti del turismo e punta a coinvolgere direttamente gli operatori nella raccolta dei rifiuti e nella sensibilizzazione sulla protezione del litorale. Tra i partner figurano Ensemble Pour la Protection du Littoral Antibois, Univalom, JOA La Siesta, We Acteam e Les Sharks.



Anche l’industria alberghiera entra nel confronto sulla sostenibilità. L’Hôtel du Cap-Eden-Roc, storico albergo del Cap d’Antibes, ha dedicato alla propria politica RSE una serie di quattro podcast diffusi nel corso di settembre su Spotify, Deezer e YouTube. Ambiente, sostegno al territorio e trasmissione dei saperi sono i tre temi attraverso i quali la struttura racconta progetti e collaborazioni legati a un modello di ospitalità più responsabile.



Infine, spazio alla conoscenza del Mediterraneo con Posidonia, Espace Mer & Littoral, centro dedicato agli ecosistemi marini del Cap d’Antibes. Tra acquari, esposizioni interattive e una simulazione di immersione virtuale, il pubblico può conoscere fauna e flora del Mediterraneo.

Per l’autunno Posidonia porta alcune delle proprie attività direttamente all’Ufficio del Turismo: appuntamento il 30 settembre e il 3, 6 e 7 ottobre, con un gioco interattivo dedicato alla biodiversità marina.



Cinque iniziative diverse, dalla fotografia alla divulgazione scientifica, dalla scoperta del territorio alla raccolta dei rifiuti, che raccontano un’idea di turismo sempre più legata alla conoscenza dei luoghi e alla loro conservazione.



