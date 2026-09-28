Club Eco Monaco: sicurezza e attrattività al centro della tavola rotonda al Monaco Business

Il 18 settembre, nell’ambito del salone Monaco Business, il Monaco Economic Board (MEB) e il Gruppo Nice-Matin hanno organizzato una nuova tavola rotonda del Club Eco Monaco dedicata al tema “La sicurezza, pilastro centrale dell’attrattività di Monaco”. L’incontro è stato moderato da Baptiste Bize, direttore della redazione del Gruppo Nice-Matin, e ha riunito cinque rappresentanti di diversi settori per analizzare il ruolo della sicurezza nell’economia e nell’attrattività del Principato.

Ad aprire il confronto è stato Lionel Beffre, Consigliere di Governo-Ministro dell’Interno, invitato a presentare una visione complessiva della politica governativa in materia di sicurezza. Nel suo intervento ha citato l’esplosione avvenuta il 29 giugno scorso, sottolineando che l’autore era stato identificato in 48 ore. Un risultato che, secondo il Ministro, rappresenta un indicatore della performance del sistema di sicurezza di Monaco. Tra gli strumenti destinati ad accompagnare l’evoluzione del dispositivo di fronte alle nuove minacce figura anche il progetto di legge sulla riconoscimento facciale, destinato a essere sottoposto al voto del Consiglio Nazionale nel mese di ottobre.

Sul piano operativo, Éric Arella, direttore della Sicurezza Pubblica, ha evidenziato il mantenimento di tassi di criminalità storicamente bassi, sostenuti da una forte presenza della polizia e da una rete di videosorveglianza capillare, destinata a essere ulteriormente rafforzata. Tra gli esempi citati nel corso dell’incontro figura anche l’arresto particolarmente rapido di due ladri di orologi di lusso avvenuto durante l’estate.

Il tema della sicurezza è stato quindi collegato al settore finanziario e patrimoniale. Francesco Grosoli, amministratore delegato di CMB Monaco, ha sottolineato il valore della stabilità del Principato, evidenziando come la scelta di stabilirsi a Monaco non sia legata esclusivamente all’aspetto fiscale, ma anche alla possibilità di vivere in un contesto sereno.

Anche il settore immobiliare è stato al centro del confronto. Michel Dotta, presidente delegato di Dotta Immobilier, ha evidenziato la stretta collaborazione tra le residenze private e le forze di polizia, oltre agli elevati standard richiesti nei numerosi Immobili di Grande Altezza (IGH) presenti nel Principato. Il personale viene formato regolarmente per garantire la sicurezza dei residenti. Secondo quanto emerso durante la tavola rotonda, questo insieme di elementi contribuisce anche alla valorizzazione del patrimonio immobiliare monegasco.

La sicurezza rappresenta inoltre un elemento importante per il turismo d’affari internazionale. Sylvie Biancheri, direttrice generale del Grimaldi Forum, ha illustrato le risorse umane e tecnologiche messe in campo dalla struttura, che accoglie centinaia di migliaia di visitatori ogni anno. La sicurezza assume un ruolo particolare sia nell’accoglienza dei grandi congressi sia nella protezione di opere d’arte di elevato valore, contribuendo alla fiducia di organizzatori, collezionisti e istituzioni.

La tavola rotonda del Club Eco Monaco ha affrontato la sicurezza da diverse prospettive, mettendo in evidenza il suo ruolo all’interno del modello economico e dell’attrattività del Principato, dal settore pubblico a quello finanziario, immobiliare e congressuale.