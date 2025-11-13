Il Nouveau Musée National de Monaco esplora il fascino artistico delle piante succulente

L’esposizione offre uno sguardo affascinante e originale sul mondo delle cactacee e delle piante succulente, considerate al tempo stesso miracoli botanici e icone estetiche. Forme geometriche, colori intensi o attenuati, spine, texture vellutate o cerose: i cactus da secoli affascinano artisti, architetti e designer per la loro bellezza insolita e capacità evocativa.

Nel corso del XX secolo, in particolare tra le due guerre mondiali, queste piante sono diventate simboli di modernità e libertà creativa, ispirando architetture, sculture, film e opere grafiche. L’estetica delle cactacee ha influenzato profondamente il linguaggio visivo di artisti e creatori, dalla fotografia al design industriale.

La mostra propone un dialogo interdisciplinare tra opere e oggetti eterogenei: un film di Sergei Eisenstein, un appendiabiti Gufram, e persino un disegno digitale di David Hockney realizzato su iPad, tra molti altri esempi che raccontano l’evoluzione del cactus come figura artistica e simbolica.

Con “Cactus”, il NMNM invita il pubblico a riflettere sulla connessione tra natura, forma e immaginazione, offrendo un percorso in cui botanica e arte contemporanea si incontrano per celebrare la creatività della natura stessa.