Eventi | 13 novembre 2025, 11:00

Il Nouveau Musée National de Monaco esplora il fascino artistico delle piante succulente

Fino all’11 gennaio 2026, il Nouveau Musée National de Monaco (NMNM) – Villa Sauber – presenta “Cactus”, una mostra a cura di Marc Jeanson e Laurent Le Bon, realizzata in collaborazione con il Museo Yves Saint Laurent Marrakech, ideatore del progetto nel 2024.

Il Nouveau Musée National de Monaco (NMNM), in collaborazione con il Musée Yves Saint Laurent di Marrakech, presenta una mostra dal duplice aspetto botanico e artistico.

L’esposizione offre uno sguardo affascinante e originale sul mondo delle cactacee e delle piante succulente, considerate al tempo stesso miracoli botanici e icone estetiche. Forme geometriche, colori intensi o attenuati, spine, texture vellutate o cerose: i cactus da secoli affascinano artisti, architetti e designer per la loro bellezza insolita e capacità evocativa.

Nel corso del XX secolo, in particolare tra le due guerre mondiali, queste piante sono diventate simboli di modernità e libertà creativa, ispirando architetture, sculture, film e opere grafiche. L’estetica delle cactacee ha influenzato profondamente il linguaggio visivo di artisti e creatori, dalla fotografia al design industriale.

La mostra propone un dialogo interdisciplinare tra opere e oggetti eterogenei: un film di Sergei Eisenstein, un appendiabiti Gufram, e persino un disegno digitale di David Hockney realizzato su iPad, tra molti altri esempi che raccontano l’evoluzione del cactus come figura artistica e simbolica.

Con “Cactus”, il NMNM invita il pubblico a riflettere sulla connessione tra natura, forma e immaginazione, offrendo un percorso in cui botanica e arte contemporanea si incontrano per celebrare la creatività della natura stessa.

Philippe Chancel, serie « Paysage », Motivi, prospettive, orizzonti: il giardino esotico di Èze, 2025. Serie prodotta per la mostra dal Nouveau Musée National de Monaco. Courtesy Galerie Polka © Philippe Chancel / Adagp, Parigi, 2025.

Pierre-Joseph Redouté, Cactus coccinellifer (Linné), America meridionale, [s.d.]. Muséum national d’Histoire naturelle, Collezione dei velini, portafoglio 49, foglio 58. Fotografia: Tony Querrec (RMN).

Redazione

