Il principe Alberto II e la principessa Charlène oggi a Metz accanto a Papa Leone XIV

Dopo le tappe di Parigi e Lourdes, Papa Leone XIV è arrivato oggi a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, iniziato il 25 settembre. Nella città della Mosella il Pontefice conclude oggi la visita nel Paese.

Nel corso della giornata a Metz, Papa Leone XIV prende parte a diversi appuntamenti al Centro Congressi Robert Schuman, tra cui un incontro interreligioso e l’appuntamento „Alle radici dell’Europa, per la pace e l’unità”, dedicato ai temi della pace, del dialogo e dell’unità europea. Il Pontefice interviene con alcuni discorsi nell’ambito degli incontri previsti.

A Metz sono presenti anche il principe Alberto II e la principessa Charlène, che tornano a incontrare Papa Leone XIV a sei mesi dalla visita del Pontefice nel Principato di Monaco, avvenuta il 28 marzo 2026.

La giornata a Metz è proseguita con il passaggio di Papa Leone XIV a bordo della papamobile per le strade della città. Nel pomeriggio, alle ore 16, il Santo Padre celebrerà la Santa Messa nella Cattedrale di Saint-Étienne, uno degli ultimi appuntamenti della sua visita in Francia.

Al termine degli impegni nella città della Mosella, Papa Leone XIV si recherà all’aeroporto internazionale di Metz-Nancy-Lorraine, prima di fare ritorno a Roma.

Con la giornata di oggi a Metz si conclude il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, iniziato il 25 settembre e articolato nelle tappe di Parigi, Lourdes e Metz.