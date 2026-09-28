Le Voiles, la regata che si guarda a terra (Foto)

Non servono necessariamente le barche, il vento e le vele spiegate per raccontare Les Voiles de Saint-Tropez. A volte basta guardare a terra.



Per due giornate, Silvia Assin ha camminato per le strade di Saint-Tropez durante il primo fine settimana della manifestazione, in programma fino al 4 ottobre, cercando con il suo obiettivo non tanto la regata quanto tutto ciò che le accade intorno.



Il cielo terso, il mare ancora invitante per un bagno, l’aria quasi estiva hanno fatto da sfondo a un appuntamento che, ogni anno, trasforma la celebre località della Costa Azzurra in un grande palcoscenico a cielo aperto.





E allora ecco la gente. Tantissima gente. Di ogni età, provenienza e interesse, riunita per assistere allo spettacolo ma anche, semplicemente, per vivere Saint-Tropez.



C’è chi si concede un aperitivo al bar, chi si lascia attirare dalle vetrine, chi passeggia senza una meta precisa. C’è chi osserva il porto, chi cerca un angolo di sole e chi sembra avere tutto il tempo del mondo.



E ci sono i cani, naturalmente. Coccolati, portati al guinzaglio, parte integrante di quella piccola comunità provvisoria che per qualche giorno si ritrova sulle banchine e nelle strade della città.





Poi, quasi sullo sfondo, arrivano le barche. Gli equipaggi preparano le imbarcazioni, il porto si anima, le vele attendono il vento e il mare torna a essere protagonista.



Ma è proprio questa distanza dalla competizione a rendere particolare il racconto fotografico di Silvia Assin.



Le sue immagini non cercano il vincitore, non seguono una classifica, non raccontano una manovra. Raccontano piuttosto un’atmosfera. Una folla elegante e curiosa, una città che si mette in mostra, una giornata di fine settembre che sembra ancora estate.

È una Saint-Tropez diversa da quella delle cartoline. Più quotidiana, più umana, fatta di piccoli gesti, incontri, attese e sorrisi.



Una umanità variopinta che per qualche ora sembra avere trovato un denominatore comune: la voglia di lasciarsi alle spalle le preoccupazioni del quotidiano e concedersi il lusso, semplice e prezioso, di stare bene.



È questa la Saint-Tropez delle Voiles che Silvia Assin ha scelto di fotografare.





E sono queste le immagini che proponiamo nella nostra rassegna fotografica.



Les Voiles de Saint-Tropez, 26 settembre – 4 ottobre 2026.



Tutte le fotografie sono di Silvia Assin.



