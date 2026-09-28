Tram 1, a Nizza scatta la manutenzione notturna: dopo le 22 arrivano i bus

A Nizza il tram si ferma prima del solito, ma soltanto nelle ore serali. Da domenica 27 settembre e fino a giovedì 22 ottobre, la linea 1 sarà interessata da una serie di interventi notturni di manutenzione dei binari. Un lavoro programmato per intervenire sull'usura delle rotaie e garantire la continuità e la sicurezza del servizio.



L'operazione coinvolgerà la linea che attraversa la città da nord a est, collegando Henri Sappia con Hôpital Pasteur. Per consentire l'apertura dei cantieri, le ultime partenze dei tram saranno anticipate alle 22 da Henri Sappia verso Hôpital Pasteur e alle 22.45 nella direzione opposta. Dopo questi orari il servizio non sarà cancellato, ma affidato a bus sostitutivi.



Il calendario degli interventi è articolato in cinque periodi: la notte di domenica 27 settembre, poi dal 28 settembre al primo ottobre, dal 4 all'8 ottobre, dall'11 al 15 ottobre e, infine, dal 18 al 22 ottobre. Per chi si sposta in città nelle ore successive alle 22 sarà quindi necessario mettere in conto tempi e fermate differenti rispetto al normale servizio del tram.





I bus sostitutivi collegheranno Henri Sappia e Hôpital Pasteur, ma alcune fermate avranno punti di salita differenti. Tra queste Opéra-Vieille Ville, Cathédrale-Vieille Ville, Garibaldi, République, Palais des Expositions, Saint-Jean-d'Angely Université e Pont Michel. La fermata Vauban, invece, non sarà servita dai bus sostitutivi.



Per ridurre i disagi, Lignes d'Azur indica anche alcune linee alternative. La 8+ prevede le ultime partenze alle 00.05 verso Saint-Sylvestre e Palais des Expositions; la 12+ parte alle 00.00 verso CAP3000 e alle 00.50 verso Hôpital Pasteur, mentre la 57 effettua le ultime corse alle 00.05 verso Las Planas-Sappia e Riquier.



Il calendario della manutenzione è stato pubblicato da Lignes d'Azur il 21 settembre. L'operatore precisa che i lavori saranno concentrati nelle ore notturne, con l'obiettivo di limitarne il più possibile l'impatto sulla circolazione e il rumore per i residenti.



Per chi utilizza abitualmente la linea 1, dunque, la regola da ricordare per le prossime settimane è semplice: dopo le 22 il tram lascia spazio ai bus sostitutivi. Prima di partire, soprattutto nelle serate interessate dai lavori, sarà opportuno controllare fermate e orari aggiornati attraverso i canali ufficiali di Lignes d'Azur.



