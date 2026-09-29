“La chiave che apre i sette libri”: a Milano la presentazione del libro di Gianni Alberto Caimi

Una serata all’insegna della cultura, della conoscenza e della solidarietà. Lunedì 5 ottobre alle ore 19.00, presso Pane Quotidiano, in Viale Toscana 28 a Milano, sarà presentato il libro di Gianni Alberto Caimi, “La chiave che apre i sette libri – Un viaggio attraverso le sette dimensioni della guarigione energetica”.

A dialogare con l’autore sarà Claudia Conte, giornalista, scrittrice e conduttrice, da sempre impegnata nel promuovere la cultura della responsabilità sociale. Con lei Luigi Rossi, vicepresidente di Pane Quotidiano.

Il volume introduce il progetto Le Energie Guaritrici – Enciclopedia Vivente della Guarigione, articolato in sette libri e dedicato a temi che spaziano dall’energia e dalla fisica quantistica alla geometria del corpo, dal suono e dalla luce ai ritmi naturali, fino alla pratica quotidiana.

Al centro del libro una domanda: “Cos’è l’energia che anima la vita?”. Una domanda che, nelle intenzioni dell’autore, apre un percorso di conoscenza e invita il lettore a osservare il corpo non soltanto come materia, ma come un sistema complesso nel quale interagiscono energia, informazione, geometria, vibrazione, ritmo e connessione.

Particolare attenzione sarà dedicata anche al concetto di “meraviglia onesta”, definito nell’epilogo come l’equilibrio tra apertura alla conoscenza e senso critico: riconoscere ciò che la ricerca ha dimostrato, distinguendolo da ciò che è ancora oggetto di studio o presenta evidenze più deboli.

La serata avrà inoltre una forte valenza sociale. Il ricavato della vendita dei libri nella serata sarà infatti interamente devoluto al Pane Quotidiano, realtà impegnata quotidianamente al fianco delle persone in condizioni di bisogno.