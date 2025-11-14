Settima sessione della Commissione Consultiva dei Giovani a Monaco: focus su istruzione, salute e orientamento

Si è svolta ieri, giovedì 13 novembre 2025, al Lycée Rainier III, la 7ª sessione della Commissione Consultiva dei Giovani di Monaco, presieduta dal Consigliere di Governo-Ministro dell’Interno, Lionel Beffre.

Dopo l’apertura dei lavori, i membri della Commissione, rappresentanti di tutte le associazioni giovanili del Principato, hanno proceduto a una presentazione reciproca, prima di analizzare la realizzazione delle azioni decise durante la sessione precedente nei settori della vita scolastica, della salute e dell’orientamento.

La sessione ha offerto anche l’opportunità di presentare un bilancio dei viaggi ufficiali compiuti dai rappresentanti della gioventù monacense, tra cui la partecipazione al Forum della Gioventù del Consiglio d’Europa a Malta e al 14° Forum dei Giovani dell’UNESCO a Samarcanda (Uzbekistan).

I lavori si sono quindi concentrati sulle prospettive per il 2026, con l’obiettivo di definire nuove priorità e valutare la costituzione di gruppi di lavoro tematici.

In chiusura, il Consigliere di Governo-Ministro Lionel Beffre e Jean-Philippe Vinci, Direttore dell’Educazione Nazionale, della Gioventù e dello Sport, hanno sottolineato l’importanza dell’impegno dei giovani partecipanti, evidenziando il valore della loro contribuzione per il buon funzionamento della Commissione.