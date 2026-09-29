Menton, Riviera & Merveilles ottiene il marchio nazionale “Destination d’Excellence™”

L’Ufficio del Turismo Intercomunale Menton, Riviera & Merveilles ha ottenuto il marchio nazionale Destination d’Excellence™, rilasciato da Atout France. Il riconoscimento è stato celebrato lunedì 28 settembre a Mentone, alla presenza degli amministratori locali, degli operatori del settore turistico, dei partner istituzionali e dei team dell’Ufficio del Turismo.

La distinzione premia il percorso intrapreso per coniugare l’eccellenza dell’accoglienza e la qualità dei servizi con la transizione verso un turismo più responsabile.

Il marchio Destination d’Excellence™, introdotto nel maggio 2024 in sostituzione di Qualité Tourisme™, rafforza i requisiti richiesti ai professionisti del turismo. La qualità dell’accoglienza e dei servizi rimane centrale, ma si affianca all’eco-responsabilità e allo sviluppo sostenibile.

Al termine della valutazione, l’Ufficio del Turismo Menton, Riviera & Merveilles ha ottenuto il 90,72% per la sezione «Accoglienza e servizi» e l’83,90% per quella dedicata a «Eco-responsabilità e sviluppo sostenibile».

I risultati sono legati a una serie di impegni concreti, tra cui la qualità e la personalizzazione dell’accoglienza, la conoscenza delle lingue straniere, l’ascolto e la soddisfazione dei visitatori, il miglioramento continuo dei servizi, la gestione responsabile delle risorse, lo sviluppo della mobilità dolce e la sensibilizzazione sulle tematiche ambientali.

«Il marchio Destination d’Excellence non è un punto di arrivo, ma una promessa che facciamo ai nostri visitatori e agli abitanti del nostro territorio. È la promessa di un territorio orgoglioso delle proprie radici, rispettoso del proprio ambiente e decisamente orientato verso il futuro», ha sottolineato Alexandra Masson, presidente dell’Ufficio del Turismo Intercomunale, durante la cerimonia del 28 settembre.

Il riconoscimento arriva al termine di una stagione estiva 2026 caratterizzata da livelli elevati di occupazione. Da giugno ad agosto, i tassi rilevati presso le strutture del territorio si sono mantenuti nella maggior parte dei casi tra l’85% e il 100%, con picchi compresi tra il 97% e il 99% nel cuore della stagione.

La stagione ha confermato anche la presenza di una clientela internazionale diversificata. La clientela italiana, storico mercato di prossimità della destinazione, è rimasta particolarmente presente insieme ai principali mercati europei, tra cui Regno Unito, Germania, Benelux e Svizzera. L’estate 2026 ha inoltre segnato il ritorno della clientela proveniente dai mercati a lungo raggio, in particolare dagli Stati Uniti, mentre la clientela regionale e francese ha contribuito a mantenere una frequentazione costante.

Il marchio rafforza inoltre la strategia turistica di Menton, Riviera & Merveilles, orientata allo sviluppo di un turismo durante tutto l’anno e a una migliore distribuzione dei flussi tra la costa mediterranea e le vallate della Roya e della Bévéra.

Tra gli obiettivi figurano anche la prosecuzione della trasformazione digitale, senza rinunciare alla qualità della relazione umana, e il rafforzamento della collaborazione con gli operatori e i partner del territorio.

Gérard Spinelli, vicepresidente dell’Ufficio del Turismo Intercomunale, ha sottolineato in particolare la dinamica dell’entroterra, sostenuta dal ritorno del Train des Merveilles e dall’interesse per le attività all’aria aperta e il patrimonio. Gli uffici di informazione turistica di Tende hanno registrato un aumento della frequentazione del 20%, mentre quelli di Castérino del 61%.

Parallelamente, la frequentazione fisica degli uffici della costa ha registrato una lieve flessione, mentre i servizi digitali sono cresciuti. Secondo l’Ufficio, il dato testimonia nuove modalità di preparazione del soggiorno e di ricerca delle informazioni: i visitatori pianificano maggiormente la propria permanenza e cercano informazioni più mirate, personalizzate e accessibili in autonomia.

L’ottenimento del marchio viene inoltre presentato come il risultato di un lavoro collettivo che ha coinvolto la direzione, la referente per la qualità, i responsabili degli uffici di informazione turistica, i consulenti per i soggiorni della costa e dell’entroterra, i team amministrativi e tecnici, oltre ai partner e agli operatori professionali del settore.

Durante la cerimonia, Alexandra Masson ha voluto sottolineare «la professionalità quotidiana, il sorriso e l’amore per il nostro territorio» dei team dell’Ufficio.

La dimensione collettiva del percorso è stata evidenziata anche da ADN Tourisme. In una lettera indirizzata all’Ufficio, la presidente Christelle Chassagne ha definito la distinzione un riconoscimento «dell’impegno, del lavoro e della determinazione» del team, sottolineando un approccio «rigoroso, esigente e collaborativo», oltre alla professionalità e all’impegno a favore di un turismo sostenibile e attrattivo.

Il marchio Destination d’Excellence™, valido per cinque anni, rappresenta una nuova tappa per l’Ufficio del Turismo e si inserisce in una logica di miglioramento continuo. L’obiettivo dichiarato è proseguire, dalla costa alle vallate, nello sviluppo di un turismo più responsabile, equilibrato e attento al territorio.