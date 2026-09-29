Monaco all’ONU, Christophe Mirmand porta la voce del Principato alla 81ª Assemblea generale

S.E. Christophe Mirmand, Ministro di Stato, ha guidato la delegazione del Principato di Monaco alla 81ª sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, la cui settimana di alto livello si è svolta dal 21 al 28 settembre 2026 presso la sede dell’Organizzazione a New York.

Il 25 settembre, intervenendo a nome di S.A.S. il Principe Alberto II, il Ministro di Stato ha pronunciato il discorso del Principato durante il dibattito generale, ponendo al centro del suo intervento la difesa del diritto internazionale e del multilateralismo.

Christophe Mirmand ha ricordato che l’uguaglianza sovrana degli Stati garantisce a ciascuno di essi, indipendentemente dalle proprie dimensioni, gli stessi diritti e le stesse responsabilità. Ha inoltre sottolineato la necessità di ristabilire la fiducia nel sistema multilaterale, adeguandolo alle trasformazioni del mondo contemporaneo, e ha auspicato un’Organizzazione delle Nazioni Unite più semplice, efficace e vicina al territorio.

In vista della designazione del prossimo Segretario generale delle Nazioni Unite, il Ministro di Stato ha inoltre sottolineato che, ottant’anni dopo la creazione dell’Organizzazione, le candidature femminili dovrebbero essere seriamente prese in considerazione.

Tra gli altri temi affrontati nel suo intervento figurano l’Oceano, il clima e le trasformazioni tecnologiche. Il Ministro di Stato ha accolto con favore l’entrata in vigore dell’Accordo sulla biodiversità marina delle aree al di là della giurisdizione nazionale (BBNJ), firmato e ratificato da Monaco tra i primi Stati.

Ha inoltre ribadito gli impegni climatici del Principato e ha invocato una governance internazionale dell’intelligenza artificiale fondata sul diritto, su principi etici condivisi e sul rispetto dei diritti umani.

In conclusione, Christophe Mirmand ha riaffermato l’impegno di Monaco nei confronti della Carta delle Nazioni Unite, dichiarando: «Questa promessa sarà mantenuta solo attraverso la forza del diritto, e non attraverso il diritto alla forza».

Il 24 settembre, a margine del dibattito generale, il Ministro di Stato aveva partecipato alla riunione plenaria di alto livello sull’innalzamento del livello del mare. Nel corso dell’incontro, gli Stati membri hanno adottato all’unanimità una Dichiarazione politica che invita a un’azione urgente per proteggere le popolazioni, i territori e le economie minacciati dall’innalzamento delle acque.

Nel suo intervento, Christophe Mirmand ha sottolineato: «La Dichiarazione politica non deve essere un punto di arrivo. Deve essere un punto di partenza. […] Dobbiamo ridurre rapidamente e massicciamente le nostre emissioni, anticipare le conseguenze e rafforzare le capacità per proteggere le popolazioni». Ha quindi ribadito la volontà del Principato di «non lasciare nessuno Stato solo di fronte all’innalzamento delle acque».

Il 25 settembre, il Ministro di Stato ha partecipato anche a una riunione di alto livello dei piccoli Stati europei, organizzata in continuità con la Dichiarazione adottata ad Andorra durante i Giochi dei Piccoli Stati d’Europa del 2025. In tale occasione ha dichiarato: «Tra i Piccoli Stati d’Europa condividiamo molte problematiche e abbiamo la stessa visione della cooperazione multilaterale. Ci ritroveremo nel 2027 a Monaco in occasione dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa».

Christophe Mirmand ha inoltre incontrato il ministro degli Affari esteri di Singapore durante la tradizionale ricezione del Forum of Small States (FOSS). Successivamente, su invito del Primo ministro di Andorra, ha partecipato alla tradizionale cena dei tre piccoli Stati europei insieme alla delegazione di San Marino.

A margine dei lavori dell’Assemblea generale, il Ministro di Stato ha avuto diversi incontri bilaterali, tra cui quelli con il ministro mauritano degli Affari esteri, della Cooperazione africana e dei Mauritani all’estero e con il Primo ministro della Repubblica del Ruanda.

Prima degli impegni all’Assemblea generale, Christophe Mirmand aveva inoltre partecipato alla serata francofona «En français s’il vous plaît!», organizzata alla presenza della Segretaria generale dell’Organizzazione internazionale della Francofonia.