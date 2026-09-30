Butterfly Ball Monaco all’Hôtel de Paris: il gala benefico con Jazzie B per Caudwell Children (Foto)

Il 7 ottobre l’Hôtel de Paris Monte-Carlo ospiterà una nuova edizione del Butterfly Ball Monaco, prestigioso gala benefico organizzato a sostegno di Caudwell Children, associazione benefica britannica impegnata al fianco di bambini con disabilità e neurodivergenze e delle loro famiglie.

Fondato oltre dieci anni fa da Modesta Vžesniauskaitė, partner del fondatore di Caudwell Children John Caudwell, il Butterfly Ball riunisce nel Principato filantropi, personalità e sostenitori in un appuntamento che unisce eleganza, intrattenimento e solidarietà.

La serata sarà condotta dall’intrattenitore e presentatore britannico Jonathan Wilkes. Protagonista dell’intrattenimento sarà invece Jazzie B, DJ, produttore e membro fondatore di Soul II Soul, celebre collettivo britannico legato alla musica soul e R&B.

La raccolta fondi rappresenta il cuore dell’iniziativa: le risorse raccolte durante il gala contribuiranno a permettere a Caudwell Children di ampliare il proprio sostegno a bambini e famiglie nel Regno Unito.

Fondata nel 2000 da John Caudwell, Caudwell Children opera da oltre 25 anni a favore di bambini con disabilità e neurodivergenze, attraverso interventi personalizzati rivolti alle esigenze dei singoli bambini e delle loro famiglie.

Nel 2025, secondo i dati forniti dall’associazione, oltre 3.700 famiglie hanno ricevuto attrezzature specialistiche per la mobilità e kit sensoriali. Sono state inoltre realizzate più di 700 valutazioni per l’autismo rivolte a bambini tra i 4 e gli 11 anni, mentre 49 bambini e giovani hanno beneficiato di percorsi di terapia occupazionale. Oltre 400 sessioni di orientamento professionale Shaping Futures sono state infine organizzate per sostenere giovani con disabilità e neurodivergenze nel percorso verso il mondo del lavoro.

Tra le strutture che sostengono questa attività figura il Caudwell International Children's Centre, centro dedicato alla terapia multidisciplinare per le disabilità infantili e alla ricerca sulle condizioni del neurosviluppo, tra cui l’autismo.

Il Butterfly Ball Monaco rinnova il proprio impegno a sostegno della missione di Caudwell Children, con l’obiettivo di contribuire a garantire a ogni bambino il supporto e le opportunità di cui ha bisogno, favorendo un percorso di crescita, inclusione e una vita più felice.