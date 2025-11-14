Bilancio, casa, cultura e ambiente: il Consiglio comunale di Nizza prepara il futuro della città

Oggi, venerdì 14 novembre alle ore 9, nella sala del Consiglio del Municipio (5 rue de l’Hôtel de Ville), si terrà la seduta del Consiglio comunale di Nizza, trasmessa in diretta sul sito ufficiale della città (www.nice.fr).

L’ordine del giorno include temi chiave per il futuro economico e sociale della città, a partire dal dibattito sulle linee di bilancio per il 2026.

Dopo un 2024 finanziariamente solido e un 2025 in linea con gli obiettivi di rigore e responsabilità, la giunta intende proseguire una politica orientata alla stabilità fiscale e al sostegno del potere d’acquisto dei cittadini, mantenendo invariate le aliquote e congelando le tariffe municipali.

Nonostante il contributo di 15 milioni di euro richiesto dal piano di risanamento nazionale, le finanze comunali restano robuste: debito in calo, risparmi mantenuti e un rapporto di indebitamento previsto di 7,5 anni a fine 2026.

Casa e turismo

Tra i punti all’ordine del giorno, spicca la proposta di inasprire la regolamentazione sugli affitti turistici. La città intende delimitare zone con quote annuali di autorizzazioni per limitare l’impatto dei meublés de tourisme sul mercato abitativo, in collaborazione con la Métropole Nice Côte d’Azur.

Sport e sviluppo economico

Sul fronte dell’attrattività urbana, il Consiglio voterà l’assegnazione alla società ADM INVEST del progetto per un nuovo polo di svago in boulevard Gorbella, acquistando i locali comunali per 5,25 milioni di euro.

Salute e solidarietà

Tra le misure sociali figura l’approvazione del regolamento della casa medica di rue d’Italie, che vedrà la collaborazione tra Comune, Métropole, CHU e associazioni sanitarie.

Sarà inoltre presentato il rapporto 2025 sull’uguaglianza di genere, che valuta i risultati e le prospettive delle politiche cittadine in materia di parità.

Ambiente e mobilità

Il Consiglio prenderà atto del rapporto sullo sviluppo sostenibile 2024 e approverà il bilancio della concertazione pubblica per la riqualificazione della zona pedonale Masséna, progetto che proseguirà secondo gli obiettivi condivisi con i cittadini.

Prevista anche l’adesione gratuita al programma “Logistique Urbaine Durable (LUD+)”, volto a ottimizzare trasporti e consegne in ambito urbano tramite strumenti digitali.

Sicurezza e cooperazione europea

In agenda anche la firma di un patto di cooperazione sulla sicurezza con la città di Torino, la Région Sud e l’ANCI Piemonte.

L’accordo, privo di impatto finanziario, punta a rafforzare le relazioni bilaterali e la condivisione di buone pratiche in materia di sicurezza urbana e civile.

Cultura e patrimonio

Sul fronte culturale, sarà approvato il progetto scientifico e culturale 2025–2032 del Museo Anatole Jakovsky e l’arricchimento delle collezioni civiche con nuove acquisizioni di opere di Eulàlia Grau, Ugo Schiavi e Maurice Denis.

In programma anche una convenzione con l’Accademia delle Scienze di Torino, che prevede mostre e conferenze congiunte per rafforzare i legami culturali tra le due città.



Il Consiglio comunale di Nizza si prepara dunque ad affrontare una seduta ricca di contenuti strategici: un bilancio improntato alla prudenza, ma anche una visione di lungo periodo che coniuga investimenti, sostenibilità, sicurezza e cultura al servizio dei cittadini.





