Colloques de Menton, tre appuntamenti al Palais de l’Europe tra intelligenza artificiale, storia e identità

Tre appuntamenti per fermarsi a riflettere, ascoltare e confrontare idee su alcuni dei temi che attraversano la società contemporanea. Tornano a Mentone i Colloques de Menton, in programma il 3, 8 e 10 ottobre, con incontri dedicati all’intelligenza artificiale, alla storia e alle questioni legate all’identità francese. L’ingresso è libero.

Ad aprire la nuova edizione sarà sabato 3 ottobre, alle 14.15 al Palais de l’Europe, la tavola rotonda “L’IA : opportunités et dangers”. L’incontro sarà moderato da Denis Carreaux, giornalista ed ex direttore della redazione di Nice-Matin, e riunirà Laurent Alexandre, Alexandre Tsicopoulos, Antoine Buéno e Guillaume Grallet per affrontare il tema delle opportunità e dei rischi legati all’intelligenza artificiale.

Tra i partecipanti, Laurent Alexandre, chirurgo, alto funzionario, imprenditore, editorialista e scrittore, è fondatore di Doctissimo e di diverse aziende high-tech. Alexandre Tsicopoulos è giornalista, start-upper e specialista di IA, tecnologia e mondo del futuro. Antoine Buéno, autore, prospettivista e conferenziere, è consigliere al Senato per lo sviluppo sostenibile e la prospettiva, mentre Guillaume Grallet è giornalista e caporedattore del servizio Scienze e Tecnologia di Le Point.

Il secondo appuntamento è previsto giovedì 8 ottobre alle 18.30 al campus di Sciences Po Menton. Al centro della serata ci sarà la conversazione “THÉRÉSIA. La femme qui a dit non à Napoléon et Robespierre”, dedicata alla figura di Thérésia e animata dagli studenti di Sciences Po Menton. Protagonista sarà Manon Tallien de Cabarrus, giornalista di TF1 e principale collaboratrice di Bruce Toussaint per la trasmissione mattutina “Bonjour!”, dove si occupa della preparazione delle interviste politiche.

La rassegna proseguirà sabato 10 ottobre alle 14.30 al Palais de l’Europe con il “Grand entretien” con Gilles Kepel, dal titolo “Pèlerinage français. Comprendre les failles de notre identité”. Saggista e specialista del mondo arabo contemporaneo e dell’islamismo radicale, Kepel è autore di numerosi libri, tra cui “La Revanche de Dieu”, “Terreur dans l’hexagone”, “Prophète en son pays” e “Holocaustes”.

I tre incontri affrontano dunque argomenti differenti, dall’evoluzione dell’intelligenza artificiale alle vicende storiche legate a Thérésia, fino alle fratture e alle trasformazioni che attraversano oggi la società francese. La manifestazione nasce con l’obiettivo di creare momenti di confronto tra esperienze, generazioni e punti di vista, attraverso la riflessione e il dialogo.

Al termine di ciascun appuntamento sarà inoltre possibile partecipare a una sessione di dediche organizzata in collaborazione con la libreria “Les Mandarins”.