Quest’anno, la magia del Natale sarà musicale a Monte-Carlo!

È una tradizione alla quale Monte-Carlo Société des Bains de Mer non potrebbe mai rinunciare. Il prossimo 29 novembre, il via alle festività di fine anno sarà dato con l’illuminazione della Place du Casino. La Magia del Natale incanterà le feste in musica, con una scenografia completamente nuova allestita in tutto il Resort fino al 6 gennaio 2026. Animazioni per grandi e piccini, appuntamenti golosi e passeggiate fiabesche per tutte le anime che conservano lo spirito bambino. Ecco il programma:

Palle di neve, albero gigante e musica sulla Place du Casino

Le palle di neve giganti tornano per l’ultima volta sulla Place du Casino, attorno al tradizionale albero di oltre 20 metri d’altezza. Quest’anno sono declinate sul tema “La Magia del Natale Monte-Carlo”, con cinque nuove scenette: Il Balletto Incantato, Il Coro di Natale, La Merenda delle Renne, Il Cielo di Natale e Mezzanotte, accompagnate da grandi classici natalizi. I bambini potranno seguire le avventure di cinque adorabili renne: Flocon, Rose, Hercule, Stella e Rudolph, fedele compagno di Babbo Natale. Babbo Natale sarà inoltre presente sulla Place du Casino con il suo coro tradizionale il 20, 21, 24 e 25 dicembre, dalle 13:00 alle 17:00. Sulla facciata del Casino de Monte-Carlo, uno spettacolo di suoni e luci metterà in scena le piccole renne ogni 30 minuti, dalle 18:00 alle 22:00, ogni fine settimana di dicembre e tutti i giorni durante le vacanze scolastiche.

Il Resort Monte-Carlo Société des Bains de Mer all’unisono

La magia continua dalla Place du Casino lungo Avenue des Beaux-Arts, Allée François Blanc e One Monte-Carlo, con le boutique della Promenade Shopping Monte-Carlo aperte tutti i giorni di dicembre (ad eccezione del 25).

Tornano anche gli chalet su Avenue de Monte-Carlo, per scovare le decorazioni natalizie più belle tra una pausa golosa e l’altra, dal 14 novembre al 4 gennaio, ogni giorno dalle 10:30 alle 19:00 (fino alle 20:00 durante le vacanze scolastiche). La passeggiata ci conduce poi agli hotel del Gruppo, anch’essi allestiti con collaborazioni esclusive con grandi Maison. Ci si potrà fotografare davanti all’albero Chopard nella lobby dell’Hôtel de Paris Monte-Carlo, all’albero Marco Traverso dell’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, oppure davanti alle scatole musicali nel lobby del Monte-Carlo Bay Hotel & Resort.

Una vera festa per bambini e famiglie

Oltre alla magia delle decorazioni e delle animazioni sulla Place du Casino, il Resort Monte-Carlo Société des Bains de Mer dà appuntamento ai più piccoli:

All’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, con le Merende di Natale alla presenza di Babbo Natale, nella splendida Salle Belle Epoque, il 20, 21, 22 e 23 dicembre dalle 15:00. Buffet dolce e salato, attività creative, maghi e animazioni natalizie – 100 euro a persona / 50 euro per i minori di 12 anni / Gratuito per i minori di 6 anni.

Al New Moods il 21 dicembre con Le Rêve de Noël (bambini dai 3 ai 7 anni) e la Christmas Dance Party (bambini dagli 8 ai 12 anni).

Un Natale per i golosi

Sul posto o da asporto, scoprite la selezione golosa di Monte-Carlo Société des Bains de Mer:

Il tronchetto creato appositamente dalle squadre di pasticceria del Resort, sul tema “Melodie di Natale”, da gustare

nei ristoranti del Resort o da portare via dal Mada One.

I tronchetti di Natale di Cedric Grolet Monte-Carlo, in boutique o nella sala da tè, dal 10 al 31 dicembre 2025.

Il Christmas Tea Time firmato Cedric Grolet, dal 17 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026, nel patio dell’Hôtel de Paris Monte-Carlo, con una selezione di pasticceria, cake, scone, scorze d’arancia candite e altri finger salati. Senza dimenticare le bevande natalizie, come il Chai Latte, il Vin chaud o la Cioccolata calda – 120 euro a persona.

Le Merende di Natale all’Hôtel Hermitage Monte-Carlo (vedi sopra).

Serata del Tartufo Nero da Pavyllon Monte-Carlo, ristorante di Yannick Alléno all’Hôtel Hermitage Monte-Carlo. Il 12 dicembre sarà proposto un Menu Speciale al Tartufo, che esalterà profumi e sapori incomparabili di questo vero tesoro gastronomico – 240 euro (menu bambini su misura disponibile su richiesta a 60 euro).

Il ritorno dei pop-up di Natale

Il pop-up Perrier-Jouët all’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, su Square Beaumarchais, ogni giorno dal 13 dicembre al 4 gennaio, dalle 14:00 alle 20:00, con prodotti di stagione in un décor fiabesco con palle di neve e carillon.

Lo chalet di Natale nei Jardins Boulingrins, vicino al tradizionale carosello, per gustare e portare via crêpe, churros e bevande calde, dall’8 novembre 2025 all’8 marzo 2026.

Lo chalet del Blue Gin, dal 18 novembre 2025 al 1° marzo 2026. Cocktail signature, DJ live e atmosfera ultra-cosy ogni giorno dalle 18:30, in una foresta innevata con vista sul Mediterraneo.

Un Calendario dell’Avvento al Casino Café de Paris

Quest’anno, Monte-Carlo Société des Bains de Mer vi accompagna fino al 25 dicembre con un grande Calendario dell’Avvento installato al Casino Café de Paris. Dal 1° al 24 dicembre 2025, ogni membro del programma fedeltà My Monte-Carlo potrà tentare di aprire una casella del Calendario per vincere uno dei magnifici premi, per un valore totale di oltre 24.000 euro.

Pranzi e cene di Natale e Capodanno

Per un Natale indimenticabile, perché non lasciarsi tentare da una cena della Vigilia, un brunch o un pranzo di Natale? Gli chef del Resort Monte-Carlo Société des Bains de Mer danno il meglio di sé. Tutti i menu sono disponibili qui: Ristoranti ed eventi a Monaco per Natale | Monte-Carlo Société des Bains de Mer.

Senza dimenticare il 31 dicembre e il 1° gennaio, con pranzi e cene d’eccezione. Da non perdere anche l’ABBA Tribute allo Sporting Monte-Carlo per celebrare l’arrivo del nuovo anno. Maggiori informazioni e prenotazioni: Serata di Capodanno a Monaco: Prenotate la vostra festa | Société des Bains de Mer.