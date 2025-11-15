“Charlie e la Fabbrica di Cioccolato – Il Musical” incanta Monaco!

Manca meno di un mese all’arrivo a Monaco di “Charlie e la Fabbrica di Cioccolato – Il Musical”, la produzione internazionale che farà sognare grandi e piccoli dal 12 al 14 dicembre 2025 al Grimaldi Forum.
Tratta dal celebre romanzo di Roald Dahl, questa commedia musicale irresistibile condurrà il pubblico nel mondo fantastico del visionario Willy Wonka e del giovane Charlie Bucket, per vivere un’avventura dolce e travolgente… tutta da gustare!
Lo spettacolo sarà presentato in versione originale inglese, con sopratitoli in francese, offrendo agli spettatori un’esperienza autentica e spettacolare.
Date e orari delle rappresentazioni:
Venerdì 12 dicembre alle 19:30
Sabato 13 dicembre alle 14:30 e 19:30
Domenica 14 dicembre alle 14:30
Biglietti a partire da 45€ – disponibili presso la biglietteria del Grimaldi Forum
+377 99 99 30 00
Uno spettacolo magico per tutta la famiglia — da gustare senza moderazione!
Un TICKET D’OR da vincere!
Per i bambini sotto i 12 anni che amano il cioccolato, il Grimaldi Forum lancia un concorso speciale:
ogni spettacolo avrà un fortunato vincitore del “TICKET D’OR”, il biglietto magico che regalerà un delizioso goûter al cioccolato per quattro persone presso il Petit Café Robuchon di Monaco.
Come partecipare? Tutte le informazioni sono disponibili online — non perdere l’occasione di vivere un’esperienza dolcissima in compagnia di Charlie e Willy Wonka!
“Charlie e la Fabbrica di Cioccolato – Il Musical” promette tre giorni di pura meraviglia al Grimaldi Forum, tra musica, emozione e tanta… magia al profumo di cioccolato!