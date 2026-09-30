Escursioni guidate tra mare e montagna a Roquebrune-Cap-Martin: 31 itinerari fino a giugno 2027

A Roquebrune-Cap-Martin è stato presentato il nuovo programma di escursioni guidate a piedi, una serie di itinerari organizzati dal Comune e dedicati alla scoperta del territorio, tra mare e montagna. L’attività è gratuita, accessibile a tutti e si svolge con l’accompagnamento di una guida.

Il calendario dettagliato prevede il primo appuntamento mercoledì 30 settembre, dalle 8 alle 11, con il percorso “Peille Baudon retour Peille”, lungo 7 chilometri, con 590 metri di dislivello positivo e negativo e una durata indicativa di 3 ore e 15 minuti. Il 7 ottobre sarà invece la volta della “Boucle Siricocca du col des Banquettes”, di 7,5 chilometri, con 511 metri di dislivello positivo e negativo e una durata prevista di 3 ore.

Il programma prosegue il 14 ottobre con la “Col de Castillon boucle du Razet” e il 4 novembre con la “Boucle Cabrolles Saint-Agnès”, di 6,7 chilometri, con 436 metri di dislivello positivo e 468 metri negativo. Il 18 novembre è prevista la traversata “Col d’Èze - Èze Village - Èze Mer - Col d’Èze”, lunga 7 chilometri, con 580 metri di dislivello positivo e una durata indicativa di 3 ore e 15 minuti.

Tra gli appuntamenti di fine 2026 figurano inoltre la “Boucle Madone Morgelle/Cabanelles Saint-Martin de Peille” del 25 novembre, di 9,8 chilometri, il percorso Col de Castillon - Mont Ours - Col de Castillon del 2 dicembre, di 7,75 chilometri, e il “Tour du Mont Agel” del 9 dicembre, lungo 10,6 chilometri con 522 metri di dislivello. Il 16 dicembre sarà proposto l’itinerario Col des Banquettes - Mont Ours - Col des Banquettes, di 7 chilometri e 522 metri di dislivello positivo.

Il calendario riprenderà nel gennaio 2027 con il Tour du Mont Gros, previsto il 6 gennaio, seguito il 13 gennaio dalla boucle Plan du Lion - Granges de Castellar, il 20 gennaio dalla boucle de la Revère a La Turbie e il 27 gennaio dalla boucle de la Tête de Chien attraverso il chemin du Signal. Nel mese di febbraio sono in programma, tra gli altri, il percorso Col de la Coupière - Mont Gros - Malpas - Coupière del 3 febbraio, il circuito Monti GR51 - Balcons d’Azur del 10 febbraio e l’escursione “Le Berceau” del 17 febbraio.

Con l’arrivo della primavera, il programma propone itinerari di diversa lunghezza e difficoltà. Tra questi figurano il percorso Saint-Agnès - Col des Banquettes - Pas de Piastre del 10 marzo, il Grammondo di Castillon del 17 marzo, lungo 15 chilometri con 950 metri di dislivello e una durata indicativa di 6 ore e 15 minuti, e il Mont Mulacié del 24 marzo, di 9,9 chilometri con 850 metri di dislivello.

Ad aprile sono previste la boucle Laghet - Plateau Tercier, il 7 aprile, e l’itinerario Beausoleil - Mont Bataille, il 14 aprile. A maggio il calendario comprende la boucle Altarea Sospel, il Circuit du Petit Cuore, il Circuit du Grand Cuore e il percorso “Le Mangiabo” dal Col de Brouis, lungo 13 chilometri con 951 metri di dislivello e una durata indicativa di 5 ore e 45 minuti.

Gli ultimi appuntamenti della stagione porteranno i partecipanti anche sul territorio di Saint-Agnès, Gorbio, Castellar e Levens. Il 16 giugno è previsto il Grammondo di Castellar, lungo 16,3 chilometri con 1.032 metri di dislivello e una durata indicativa di 6 ore e 45 minuti. Il 23 giugno sarà proposto il Mont Capelet Supérieur, di 18,1 chilometri con 1.181 metri di dislivello e una durata indicativa di 7 ore e 30 minuti. La conclusione del programma è fissata per il 30 giugno con il Férion de Levens, un itinerario di 11,2 chilometri con 760 metri di dislivello e una durata prevista di 4 ore e 45 minuti.

Le escursioni sono gratuite e il calendario è soggetto alle condizioni meteorologiche, le attività vengono annullate in caso di maltempo.

Il programma è consultabile qui.