Giornate Europee del Patrimonio, il Casino di Monte-Carlo apre le porte con visite guidate il 4 ottobre

Come ogni anno, Monte-Carlo Société des Bains de Mer ha aderito all’invito del Governo del Principato di Monaco a partecipare alle Giornate Europee del Patrimonio, in programma sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026. Per questa 31ª edizione, il Principato dedica particolare attenzione all’architettura.

Nell’ambito della manifestazione, domenica 4 ottobre il Casino di Monte-Carlo sarà aperto ai visitatori per due visite guidate, in programma alle 9.30 e alle 11. Le visite commentate permetteranno di scoprire dall’interno la storia e la leggenda del celebre tempio del gioco monegasco, attraversandone i saloni.

Il punto di ritrovo è fissato davanti alle scalinate del Casino di Monte-Carlo. La visita avrà una durata di un’ora. L’iscrizione è prevista sul sito internet della Direzione degli Affari Culturali, fino a esaurimento dei posti disponibili.

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, l’ingresso al Casino di Monte-Carlo sarà gratuito per tutti i visitatori fino a mezzogiorno.

Durante l’anno, il Casino può inoltre essere visitato utilizzando le audioguide disponibili a noleggio sul posto.

Informazioni:

https://journeepatrimoinemonaco.com/.