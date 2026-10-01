Il Comune di Monaco celebra la 10.000ª cittadina monegasca iscritta nel registro della nazionalità

Il Principato di Monaco ha raggiunto quest’estate un traguardo storico: per la prima volta, il registro della nazionalità ha raggiunto quota 10.000 cittadini monegaschi. Il traguardo è stato raggiunto con l’iscrizione di Anna Carlevaris, la cui nascita ha permesso di superare questa soglia simbolica.

Per celebrare l’occasione, mercoledì 30 settembre si è svolta una cerimonia di ricevimento nella Sala dei Matrimoni del Comune di Monaco, alla presenza delle Loro Altezze Serenissime il Principe Alberto II e la Principessa Charlène, del Sindaco Georges Marsan, di Nada Lorenzi, Consigliera comunale delegata al Servizio di Stato Civile – Nazionalità, dei membri del Consiglio Comunale e della famiglia Carlevaris.

«Al di là dei numeri, questa evoluzione racconta la storia di una comunità, del suo legame con le tradizioni, della sua capacità di guardare al futuro e della volontà costante del Principato di preservare la propria identità accompagnandone al tempo stesso lo sviluppo. Questa crescita non è soltanto un indicatore demografico, ma è il riflesso della nostra vitalità. Esprime la fiducia nel futuro, la solidità dei legami familiari e la piena realizzazione all’interno del nostro Paese», ha sottolineato il Sindaco Georges Marsan, ricordando che i monegaschi costituiscono «il cuore vivo del Principato».

«Questa cifra testimonia naturalmente l’evoluzione del nostro Paese, ma è soprattutto il riflesso della sua storia e del percorso compiuto nel corso delle generazioni», ha osservato Nada Lorenzi, Consigliera comunale delegata al Servizio di Stato Civile – Nazionalità.

Il registro della nazionalità, tenuto e aggiornato dall’Istituzione Comunale, permette di ripercorrere alcuni momenti significativi della storia del Principato. All’inizio del Novecento, sul territorio erano censiti poco meno di 1.500 monegaschi. La soglia dei 3.000 fu superata per la prima volta negli anni Cinquanta, mentre nel 1960 Monaco contava già poco più di 3.500 monegaschi. Nel 1994 erano 6.500. Più recentemente, il numero era salito a 9.561 nel 2020 e a 9.883 al 31 dicembre 2025.

«Sebbene Monaco rimanga uno degli Stati più piccoli al mondo per superficie, la sua comunità nazionale è triplicata nell’arco di poche generazioni», ha osservato Nada Lorenzi, precisando che, da alcuni anni, i monegaschi rappresentano la maggioranza della popolazione residente. «Questa situazione testimonia la forza e la continuità della nostra comunità nazionale».

La Consigliera ha inoltre colto l’occasione per ringraziare le 11 persone che compongono il Servizio di Stato Civile – Nazionalità «per il loro lavoro e il loro impegno al servizio dei nostri cittadini».

Nel corso della cerimonia, alla famiglia Carlevaris sono state consegnate una medaglia dal Principe Alberto II e un diploma simbolico dal Sindaco Georges Marsan, come omaggio per celebrare questo particolare momento nella storia del Comune di Monaco.