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Business | 01 ottobre 2026, 13:00

La Jeune Chambre Économique de Monaco e Fnac Monaco presentano una serata dedicata a startup e imprenditori

L’appuntamento è in programma mercoledì 21 ottobre alla Fnac Monaco, al Metropole Shopping Monte-Carlo, con presentazioni, networking e incontri con gli attori dell’ecosistema imprenditoriale locale.

La Jeune Chambre Économique de Monaco e Fnac Monaco presentano una serata dedicata a startup e imprenditori

La Jeune Chambre Économique de Monaco, in collaborazione con Fnac Monaco, organizza una serata dedicata all’innovazione, all’imprenditorialità e alla condivisione, con l’obiettivo di far conoscere startup e imprenditori che contribuiscono allo sviluppo dell’ecosistema economico del Principato.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 21 ottobre alle 18.30 presso la Fnac Monaco, al Metropole Shopping Monte-Carlo.

Nel corso della serata sarà possibile incontrare startup e imprenditori, conoscere i loro progetti, le loro idee e le loro ambizioni e confrontarsi direttamente con gli attori dell’ecosistema imprenditoriale locale.

Il programma prevede stand e presentazioni di startup, incubatori e club di imprenditorialità locali, oltre a momenti di networking con imprenditori, partner e altri protagonisti dell’ecosistema. Saranno inoltre presentati progetti innovativi appartenenti a diversi settori di attività.

L’iniziativa propone anche un momento di incontro e confronto per condividere idee e creare nuove opportunità. La serata è rivolta a imprenditori, persone con un progetto, professionisti, studenti e a tutti coloro che desiderano conoscere le iniziative che contribuiscono allo sviluppo dell’economia del Principato.

L’iscrizione è gratuita tramite Weezevent. L’ingresso è libero, ma i posti sono limitati.

Redazione

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