4° Salone del benessere animale a Mentone: il 17 ottobre al Palazzo dell’Europa una giornata dedicata agli animali

Mentone si prepara ad accogliere la quarta edizione del Salone del benessere animale, in programma sabato 17 ottobre al Palazzo dell’Europa. La giornata proporrà stand, incontri, animazioni e conferenze dedicate al mondo animale. L’ingresso sarà libero e aperto a tutti.

L’apertura del Salone è prevista alle 9.30, con la benedizione degli animali nei Jardins Biovès.

Il programma delle conferenze prenderà il via alle 10 con “Alla scoperta dei polpi di Mentone”, dedicata ai polpi di Mentone e ai temi dell’intelligenza, della curiosità e della fiducia, con Bénédicte Cvyanovitch. Alle 11 sarà la volta di “La fauna selvatica in città”, con l’associazione Instinct Animal.

Dalle 12 alle 13 si parlerà di “Come può il diritto contribuire al benessere animale?”, con Marie-Cécile Lasserre, docente universitaria presso la Facoltà di Giurisprudenza e Scienze politiche di Nizza e direttrice del Diploma universitario in Diritto degli animali.

Alle 14 è prevista “La tavola rotonda dei veterinari”, un confronto con i veterinari di Mentone. Seguiranno, alle 15, “Ho adottato un essere umano”, una storia d’amore tra un uomo e il suo cane, con Charles Edward e Bernard Laboureau dell’associazione Les amis de Charles Edward et Louna. Dalle 16 alle 17, infine, l’associazione L214 presenterà “Il salvataggio del secolo”.

Tra gli appuntamenti della giornata figura anche la proiezione di “SOS Marmotte”, alle 15.15 nella Sala dei Paesi Bassi. Il film, della durata di 52 minuti, segue per una stagione una famiglia di marmotte e racconta la loro vita e le minacce che incombono su questi animali. La proiezione sarà seguita da un incontro con Jean-Charles Vinaj, presidente dell’associazione Live Together e fotografo naturalista.

Nel corso della giornata saranno inoltre proposte diverse attività, tra cui le passeggiate con gli asini nei Jardins Biovès, i laboratori interattivi dedicati alla scoperta della fauna sullo stand di Océane Creusvaux e l’attività “Tracce e impronte” sullo stand dell’associazione Instinct Animal.

La Città di Mentone precisa inoltre che i visitatori potranno partecipare accompagnati dal proprio cane, ad eccezione dei cani di categoria 1, purché tenuti al guinzaglio. Le conferenze saranno inoltre trasmesse in diretta sul sito di Radio Top Side.

L’appuntamento si svolgerà sabato 17 ottobre, dalle 9.30 alle 17.30, al Palazzo dell’Europa di Mentone, per una giornata dedicata alla conoscenza, alla tutela e al benessere degli animali.