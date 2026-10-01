Giornate Europee del Patrimonio, il Museo di Antropologia Preistorica di Monaco apre al pubblico il 4 ottobre

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, domenica 4 ottobre 2026 il Museo di Antropologia Preistorica di Monaco propone una giornata dedicata alla scoperta del patrimonio archeologico, con un programma di attività, laboratori, visite e dimostrazioni aperte al pubblico.

Dalle 10 alle 17.30 l’ingresso sarà libero e gratuito. Durante la giornata saranno organizzati stand di animazione e laboratori per le famiglie, uno stand dedicato alla ricostruzione virtuale e uno del Bouclier Bleu. Sarà inoltre possibile scoprire il Laboratorio di ricerca, normalmente non accessibile al pubblico, e partecipare all’atelier “Gli strumenti della Preistoria: dal gesto alla materia”.

Il programma prevede anche visite guidate al museo e alle collezioni, con quattro partenze alle 10, alle 11, alle 15 e alle 16.

Nel corso della giornata sarà inoltre proposta una dimostrazione dedicata alla padronanza del fuoco e alle tecniche ancestrali. Lo spettacolo del fuoco avrà quattro rappresentazioni, alle 10.45, 11.45, 15.45 e 16.45.

Alle 14.30 è prevista la conferenza “Dai Principi Celti a Notre-Dame de Paris: salvaguardare il patrimonio archeologico attraverso lo studio”, tenuta da Dominique Garcia, archeologo e storico, professore universitario, presidente dell’Inrap e membro onorario dell’Institut universitaire de France.

La partecipazione alla conferenza è gratuita, ma i posti sono limitati e l’iscrizione è obbligatoria. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 03377 98 98 80 06 oppure scrivere all’indirizzo map@gouv.mc.

L’appuntamento si svolgerà domenica 4 ottobre 2026, dalle 10 alle 17.30, nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio.