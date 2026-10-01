Ottobre Rosa a Monaco, il Centre Monégasque de Dépistage invita alla mammografia per prevenire il tumore al seno

In occasione di Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, il Département des Affaires Sociales et de la Santé del Principato di Monaco richiama l’attenzione sull’importanza della diagnosi precoce, che consente una presa in carico ottimale della malattia.

Il tumore al seno è il cancro più frequente nelle donne e la prima causa di mortalità per cancro. Nel corso della vita, una donna su otto sarà interessata dalla malattia.

Per favorire una diagnosi tempestiva, il Centre Monégasque de Dépistage invita tramite lettera le residenti e le assicurate sociali del Principato di età compresa tra 45 e 80 anni a sottoporsi a una mammografia ogni due anni.

Nel periodo tra un controllo e l’altro, qualsiasi modificazione anomala del seno deve essere considerata un campanello d’allarme e portare a consultare rapidamente il proprio medico curante o il ginecologo.

Più in generale, viene inoltre raccomandato un controllo ginecologico annuale, anche dopo i 60 anni.

La sensibilizzazione e la presa in carico dello screening delle residenti e delle lavoratrici di Monaco rappresentano un elemento importante nella lotta contro il tumore al seno. L’iniziativa si inserisce nella strategia di salute pubblica del Governo del Principato, che pone la prevenzione al centro della propria azione.