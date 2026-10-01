Treno storico da Breil-sur-Roya a Monaco per le Giornate Europee del Patrimonio: viaggio speciale il 3 ottobre

Sabato 3 ottobre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio nel Principato di Monaco, l’Associazione del Centro-Var (ATTCV) propone un viaggio a bordo di un treno storico con partenza da Breil-sur-Roya e destinazione Monaco, per un’esperienza alla scoperta della linea ferroviaria e del patrimonio del territorio.

Il treno partirà dalla stazione di Breil-sur-Roya alle 10.16, con fermate a Sospel alle 10.31, L’Escarène alle 10.48, Drap-Cantaron alle 11.18 e Nizza-Ville alle 11.47. L’arrivo a Monaco è previsto alle 12.10.

Durante il viaggio saranno effettuati commenti a bordo lungo il percorso. Una volta arrivato nel Principato, il treno storico resterà esposto nella stazione di Monaco, offrendo anche un momento di incontro prima della partenza per il viaggio di ritorno, fissata alle 15.40. L’arrivo a Breil-sur-Roya è previsto alle 17.10.

La partenza dell’iniziativa è prevista dalla stazione ferroviaria di Breil-sur-Roya, in piazza Louis Armand, sul piazzale della stazione. Il costo del viaggio è di 20 euro per gli adulti con partenza da Breil-sur-Roya, Sospel o L’Escarène, mentre la tariffa è di 15 euro per gli adulti in partenza da Drap-Cantaron o Nizza-Ville. Per i ragazzi e i bambini di età inferiore ai 16 anni il biglietto parte da 10 euro, mentre il viaggio è gratuito per i bambini di età inferiore ai 4 anni.

L’iniziativa si svolgerà nella giornata di sabato 3 ottobre, dalle 10 alle 17.20.

Le prenotazioni sono disponibili online sul sito ufficiale dell’ATTCV.