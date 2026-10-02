A Villa Medici arriva “Paesaggio” di Francis Picabia: l’opera del 1909 esposta a Roma dal 9 ottobre

Dal 9 ottobre al 18 gennaio 2027, Villa Medici a Roma ospiterà Paesaggio, opera realizzata da Francis Picabia nel 1909. Il dipinto sarà esposto nelle storiche sale dell’Accademia di Francia a Roma in concomitanza con la grande retrospettiva Picabia. Aprire le porte della notte, in programma al Palazzo Reale di Milano dal 9 ottobre 2026 al 24 gennaio 2027.

Il prestito, realizzato su invito di Anne Berest Picabia, scrittrice, nipote dell’artista e curatrice della mostra milanese, permette di riportare l’attenzione su un momento decisivo della ricerca artistica di Picabia e sul suo avvicinamento alla nascente astrazione.

Francis Picabia (Parigi, 1879-1953), pittore e poeta formatosi all’École des Arts Décoratifs di Parigi, è stato protagonista di numerosi movimenti artistici del primo Novecento, dall’impressionismo al cubismo, dal fauvismo al dadaismo e all’astrattismo. La sua produzione, caratterizzata da continui cambiamenti e sperimentazioni, non si è mai lasciata ricondurre a un unico stile.

Paesaggio risale al 1909, anno in cui Picabia, già riconosciuto dalle istituzioni per la sua produzione postimpressionista, intraprende una nuova ricerca pittorica. L’opera testimonia questa fase di trasformazione: le forme si amplificano e le ampie campiture di colore anticipano il progressivo allontanamento dalla rappresentazione naturalistica. Realizzato a pastello, il dipinto precede di poco Caoutchouc, considerato una delle opere fondamentali nel percorso verso l’arte astratta.

L’esposizione di Paesaggio a Villa Medici si inserisce nel percorso della retrospettiva milanese dedicata a Picabia. Curata da Anne Berest Picabia e prodotta da Madeinart, Picabia. Aprire le porte della notte presenterà oltre 150 opere provenienti da collezioni pubbliche e private internazionali, ricostruendo il percorso dell’artista attraverso il tema della notte, intesa come metafora della vita e spazio privilegiato della sua creazione.

In occasione del doppio appuntamento tra Roma e Milano, Villa Medici organizzerà inoltre martedì 13 ottobre un incontro pubblico con Anne Berest Picabia e Arnauld Pierre, storico dell’arte e professore alla Sorbonne Université, autore di testi dedicati a Francis Picabia.

L’incontro sarà dedicato ai rapporti tra Francis Picabia e François Morellet (Cholet, 1926-2016), maestro dell’astrazione a cui Villa Medici dedica a sua volta una mostra nell’autunno. Il confronto prenderà in esame le corrispondenze tra le pratiche dei due artisti, caratterizzate da approcci differenti ma accomunate anche da elementi quali il rigore, l’ironia, il gioco e l’assurdo.

L’incontro permetterà inoltre di mettere a confronto i percorsi dei due artisti attraverso i punti di vista di Anne Berest Picabia e Arnauld Pierre, tra letteratura e storia dell’arte.