Romeo e Giulietta di Jean-Christophe Maillot in scena alla Salle Garnier Opéra de Monte-Carlo

Un momento dello spettacolo Romeo e Giulietta. Foto: © Balletto di Monte-Carlo

Conosciuta in tutto il mondo, la storia di Romeo e Giulietta torna in scena a Monte-Carlo nella versione firmata da Jean-Christophe Maillot, coreografo e direttore dei Balletto di Monte-Carlo.

Invece di seguire passo dopo passo lo scontro tra Capuleti e Montecchi fino al tragico epilogo, la coreografia propone un punto di vista originale sulla vicenda, concentrandosi sulla figura di Frère Laurent. È attraverso lo sguardo dell'uomo di Chiesa, che nel tentativo di fare del bene finisce per contribuire alla morte dei due giovani amanti, che prende forma il racconto.

Il balletto si presenta così come un flashback attraverso i pensieri di un Frère Laurent sconvolto, che ripercorre gli avvenimenti e si interroga su come si sia potuti arrivare a un finale tanto tragico.

Romeo e Giulietta di Jean-Christophe Maillot sarà presentato dal 29 ottobre al 1° novembre alla Salle Garnier dell'Opéra de Monte-Carlo.

Sono disponibili gli ultimi posti. Per il 30 ottobre è inoltre previsto un servizio di trasporto Balletto andata e ritorno da Nizza.

Informazioni sul sito ufficiale dei Balletto di Monte-Carlo e presso le biglietterie.