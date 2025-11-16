La magia di “Toutes les chansons en live et en français” arriva a Monaco: il grande spettacolo musicale su ghiaccio che incanta l’Europa (VIDEO)

Arriva finalmente nel Principato di Monaco uno degli spettacoli musicali più acclamati d’Europa: “Toutes les chansons en live et en français”, un evento unico che trasforma le più amate colonne sonore dei film d’animazione La Reine des Neiges 1 & 2 in un’esperienza visiva e musicale senza precedenti — tutto dal vivo e interamente in francese.

Dopo tre anni di tournée europee di successo, con oltre 180 città toccate ogni anno e più di un milione di spettatori, lo spettacolo approda a Monaco per incantare grandi e piccini. Sul ghiaccio, le sorelle Elsa e Anna accompagnano il pubblico in un viaggio straordinario nel regno di Arendelle, tra danza, musica e acrobazie circensi che lasciano senza fiato.

Con una messa in scena imponente e un perfetto equilibrio tra danza su ghiaccio e acrobazie del Circo Nazionale di Cuba, lo spettacolo fonde fantasia, emozione e tecnica. Attraverso canzoni celebri e coreografie spettacolari, il pubblico è trasportato in un mondo magico dove l’amore, l’amicizia e il coraggio diventano protagonisti.

Le musiche premiate — tra cui la celebre “Libérée, délivrée” (vincitrice dell’Oscar come miglior canzone originale) — risuonano in tutta la loro potenza grazie a solisti, ballerini su ghiaccio e acrobati di livello internazionale, sostenuti da una scenografia a LED mozzafiato. Elsa illumina la scena con la sua voce e i suoi “poteri magici”, trasformando il palcoscenico in un mare di ghiaccio e cristalli blu scintillanti.

Non mancano i momenti di umorismo e tenerezza, con Olaf che sogna il sole e la spiaggia nella sua canzone “En été”, o le divertenti interpretazioni di Kristoff e del suo inseparabile amico Sven in “Les rennes c’est mieux que les gens.”

Con oltre 300 costumi magnifici, una regia creativa e innovativa e coreografie che uniscono grazia, bellezza ed eleganza, “Toutes les chansons en live et en français” è un vero e proprio trionfo di emozioni. Lo spettacolo riunisce i migliori artisti internazionali del settore — cantanti, pattinatori e acrobati pluripremiati nei festival di circo di tutto il mondo — per offrire un’esperienza unica e indimenticabile, en live sur glace!

Un evento imperdibile per tutta la famiglia, che unisce la magia del ghiaccio, la forza della musica dal vivo e il fascino intramontabile delle fiabe.

Le persone a mobilità ridotta sono invitate a contattare direttamente le hostess al numero: 00377.99.99.30.00 per qualsiasi informazione o prenotazione.

Guarda il video ufficiale di “Frozen 1 & 2” e lasciati trasportare nella magia dello spettacolo che arriverà al Grimaldi Forum Monaco il 27 novembre 2025:

L’appuntamento è fissato per Grimaldi Forum Monaco – un evento imperdibile per tutta la famiglia!



