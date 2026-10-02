Ottobre in festa tra Costa Azzurra ed entroterra: un mese di tradizioni, sapori e devozione

Ottobre porta nelle Alpi Marittime un ricco calendario di appuntamenti che intreccia fede, agricoltura, gastronomia e cultura popolare.
È il mese in cui i paesi di montagna celebrano il raccolto e la fine della stagione agricola, mentre lungo la costa si rinnovano antiche tradizioni religiose e marinare.
Da Nizza all’alta valle della Tinée, dalla valle del Paillon alla valle della Roya, ogni settimana offre occasioni per riscoprire l’identità e il patrimonio delle comunità locali.
Di seguito, in ordine cronologico, gli eventi in programma nell’ottobre 2026.
Duranus celebra Saint-Michel
3 e 4 ottobre
Il fine settimana è dedicato a Saint-Michel con il tradizionale pellegrinaggio alla cappella situata sul sito di Roccasparviera. Il sabato i fedeli raggiungono il luogo di culto, mentre domenica le celebrazioni proseguono in paese con l’accoglienza dei partecipanti e le iniziative della festa patronale.
Saint-Étienne-de-Tinée, la grande fiera agricola
3 ottobre
La 55ª Fiera-concorso agricola dell’alta Tinée trasforma Saint-Étienne-de-Tinée in una vetrina del mondo rurale. Dalle 9 alle 16 saranno esposti ortaggi, animali da allevamento, macchine agricole degli anni Quaranta e Cinquanta e prodotti artigianali. Non mancheranno i mestieri tradizionali, la cucina locale e la musica popolare, con la premiazione dei migliori prodotti e il brindisi dell’amicizia a mezzogiorno. Al centro dell’appuntamento anche il frutteto dell’alta Tinée, con l’esposizione di antiche varietà di frutta e la possibilità di portare mele e pere per la spremitura.
Cantaron, due giornate per il territorio e la biodiversità
3 e 4 ottobre
Le Giornate del territorio e della biodiversità portano a Cantaron produttori e agricoltori locali. Il mercato valorizza le produzioni del Paese dei Paillons e le sue ricchezze naturali e agricole, richiamando al tempo stesso l’attenzione sull’importanza della tutela della biodiversità.
Nizza rende omaggio a Sainte-Réparate
4 ottobre
La patrona di Nizza torna al centro della tradizione religiosa cittadina con la celebrazione nella cattedrale di Sainte-Réparate. La giornata culmina nella processione della statua della giovane martire. Secondo la tradizione, il corpo della santa, morta nel III secolo in Palestina, sarebbe arrivato sulle coste nizzarde trasportato da una barca guidata dagli angeli. La leggenda è considerata all’origine del nome «Baia degli Angeli». Da molti anni, nel giorno dedicato alla santa, la statua viene portata in processione dal mare verso la città, dalla chiesa di Saint-François fino alla cattedrale.
Roubion, la grande transumanza d’autunno
4 ottobre
Più di mille pecore attraverseranno Roubion per raggiungere la stazione di Les Buisses. La partenza della transumanza è prevista alle 11.30, in uno degli appuntamenti più spettacolari del calendario pastorale delle Alpi Marittime. Durante la giornata sono previste animazioni, spettacoli, laboratori, attività per bambini, dimostrazioni degli antichi mestieri e un mercato di produttori locali. Pranzo e punto di ristoro completano una giornata dedicata alla cultura della montagna e alla vita degli allevatori.
Gorbio, la festa della Branda
4 ottobre
La piazza di Gorbio torna a ospitare la tradizionale Festa della Branda, dedicata alla distillazione della vinaccia. Un distillatore riproporrà le antiche tecniche di produzione della Branda, mentre il paese si animerà con musica, bancarelle di produttori locali, mercato tradizionale e mercatino dell’usato. Un appuntamento che valorizza i saperi e il patrimonio rurale della comunità.
Saint-Laurent-du-Var, festa delle tradizioni
4 ottobre
Una giornata dedicata alle tradizioni provenzali attende il pubblico al Parc Layet e nelle zone centrali della città. In programma una grande sfilata, una fattoria didattica, un mercato provenzale, dimostrazioni di cucina, laboratori e musica. L’edizione di quest’anno propone anche un’ambientazione celtica, con danze irlandesi, concerto, combattimenti medievali e tiro con l’arco. Per i più piccoli e per le famiglie sono previste numerose attività, mentre in serata è annunciato uno spettacolo con il fuoco.
Guillaumes, la fiera agricola
10 ottobre
La Fiera agricola di Guillaumes celebra il mondo rurale della valle con animali, prodotti locali e dimostrazioni degli antichi mestieri. Sono previste dimostrazioni della mungitura delle vacche e della produzione del formaggio, oltre all’esposizione di bovini, pecore, capre, cavalli e asini. La giornata propone anche musica, spettacoli, passeggiate con i pony, percorsi con gli asini, dimostrazioni di filatura della lana, spremitura della frutta e attività con trattori a pedali. La gastronomia contadina completa l’appuntamento con un pranzo a base di prodotti locali.
Villefranche-sur-Mer, torna La Resquilhada
10 e 11 ottobre
La rada di Villefranche-sur-Mer torna a essere protagonista con la 35ª edizione della Resquilhada, dedicata alle imbarcazioni tradizionali e al patrimonio marittimo mediterraneo. Una cinquantina di barche, tra imbarcazioni da pesca a motore, velieri, barche a remi, imbarcazioni d’epoca e tipiche barche marsigliesi, sono attese per due giornate di navigazione e sfilate nella rada. Un appuntamento che riunisce equipaggi, appassionati e pubblico nel segno della tradizione marinara locale.
Bonson celebra Saint-Hospice
11 ottobre
La festa di Saint-Hospice rinnova a Bonson una devozione religiosa legata all’eremita del VI secolo venerato nella regione. La giornata prevede la processione e la messa nella cappella dedicata al santo, con la statua portata dai fedeli. La celebrazione si conclude tradizionalmente con un momento conviviale per onorare la memoria di Saint-Hospice e rafforzare il legame della comunità con la propria tradizione religiosa.
Berre-les-Alpes, la festa delle castagne
11 ottobre
La castagna torna protagonista a Berre-les-Alpes, dove la festa ricorda un’attività agricola che per secoli ha rappresentato una delle principali risorse del paese, insieme alla coltivazione del mimosa. L’appuntamento permette di riscoprire la storia rurale della comunità e il ruolo che la castanicoltura ha avuto nell’economia locale.
Saint-Laurent-du-Var, festa della vendemmia e delle castagne
17 ottobre
Il vecchio villaggio celebra l’autunno con una giornata dedicata ai prodotti e alle tradizioni agricole. I visitatori potranno partecipare alla pigiatura dell’uva e assaggiare il succo appena spremuto, mentre socca e castagne arrostite accompagneranno la festa. Un appuntamento pensato per valorizzare la vita delle comunità di montagna e la tutela delle tradizioni locali.
Châteauneuf-Grasse, la festa della zucca
18 ottobre
Il paese si colora d’arancione per la Festa della zucca, appuntamento che da oltre vent’anni si svolge ogni terza domenica di ottobre. La zucca viene proposta in numerose preparazioni, dalla zuppa alla torta, dalle frittelle alla confettura fino al gelato. Bancarelle, laboratori per bambini e musica trasformano il centro del paese in una grande festa dedicata ai sapori dell’autunno.
Saint Paul de Vence: Fête des Vendanges et des Châtaignes
18 ottobre
Place De Gaulle
Appuntamento annuale con i viticoltori di Saint-Paul-de-Vence e dei Pays Vençois, insieme a numerosi produttori e artigiani locali. Una splendida festa del territorio, accompagnata dalla musica, organizzata dall’associazione Don du Sang e dal Comune di Saint-Paul-de-Vence, in collaborazione con i viticoltori del Pays Vençois.
Saorge, la festa delle castagne
24 ottobre
A Saorge l’autunno si celebra con la tradizionale Festa delle castagne. Dal pomeriggio, davanti al municipio, saranno proposte castagne, formaggio fresco e vin brulé. La giornata proseguirà con una cena nella sala comunale e una serata danzante, in un appuntamento che unisce gastronomia, musica e convivialità.
Saint-Martin-d’Entraunes, la festa delle noci
25 ottobre
La Festa delle noci porta in piazza i produttori locali e i sapori dell’entroterra. In programma un mercato, la vendita delle noci, un concorso dedicato al vino di noci, iniziative artistiche e musicali e un punto di ristoro sul piazzale del municipio. Un appuntamento che valorizza una produzione tradizionale delle valli alpine.
Valdeblore, castagne e sapori d’autunno
25 ottobre
La Bolline ospita la Festa delle castagne di Valdeblore, con bancarelle di prodotti regionali e artigianali lungo le strade del paese. Gruppi folkloristici e musicisti accompagneranno la giornata, mentre il programma gastronomico proporrà un pranzo tradizionale, castagne arrostite e vin brulé. Una festa che riunisce abitanti e visitatori nel segno dei prodotti dell’autunno e delle tradizioni delle montagne delle Alpi Marittime.