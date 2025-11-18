Cap3000 celebra il Natale con un universo fiabesco e un ricco programma di animazioni

Come da tradizione della Costa Azzurra che dura da quasi sessant’anni, CAP3000 inaugura la stagione natalizia in un’atmosfera magica e accogliente. Dal 26 novembre 2025 al 4 gennaio 2026, il centro si trasformerà in una vera e propria Destination Noël, grazie a scenografie immersive costruite attorno al suo personaggio iconico, CAP Noisette. Le 300 insegne e i 50 ristoranti parteciperanno attivamente per fare di CAP3000 il luogo di shopping imprescindibile delle feste, offrendo a ogni visitatore la possibilità di trovare il regalo perfetto in un ambiente eccezionale.

Un lancio d’eccezione – Mercoledì 26 novembre alle ore 16:30

Per aprire ufficialmente le festività, CAP3000 rende omaggio ai talenti della scena azzurra con un showcase esclusivo. Protagonisti della serata saranno Yann Muller, DJ e produttore nizzardo seguito da oltre 1,3 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, e Carla Lazzari, cantante rivelazione di The Voice Kids ed ex rappresentante francese all’Eurovision Junior. Insieme, saranno i padrini dell’edizione 2025-2026 e offriranno un momento musicale unico nel cuore del centro, seguito da una sessione di dediche per incontrare il pubblico.

«Il Natale occupa un posto speciale nella storia di CAP3000 e nel legame creato con generazioni di abitanti della Costa Azzurra», afferma Frédéric Llorca, Direttore di CAP3000. «Ogni anno desideriamo rendere questo periodo un momento di meraviglia e condivisione. Per questa edizione abbiamo voluto andare oltre, celebrando i talenti del nostro territorio che brillano ben oltre i confini regionali».

Un programma per grandi e piccoli fino al 4 gennaio

Per tutto il periodo delle festività, CAP3000 propone un calendario di appuntamenti pensato per famiglie, bambini e visitatori che desiderano immergersi nell’atmosfera natalizia:

Concerti Gospel – Dal 26 novembre al 20 dicembre

Una ventina di coristi animeranno le gallerie con i grandi classici del gospel natalizio.

Il Trenino di Natale – Dal 26 novembre al 4 gennaio (partenza: Porte Île de Beauté)

Un viaggio incantato attraverso le scenografie del centro.

Tariffa: 3 €. Accessibile nei weekend, il mercoledì e tutti i giorni durante le vacanze scolastiche.

Lo Stand di Babbo Natale – Dal 18 novembre al 24 dicembre

Foto stampate sul momento e un ricordo indimenticabile da condividere in famiglia.

Tariffe a partire da 10 €.

La Brigata di Babbo Natale – 3 e 14 dicembre

Artisti e animatori percorreranno le gallerie con una parata festosa e interattiva.

Premiers de Cordée – Lunedì 22 e martedì 23 dicembre

Confezionamento dei regali a cura dell’associazione, con donazioni destinate al sostegno dei bambini ospedalizzati o con disabilità.

Vendita di abeti – Dal 30 novembre al 23 dicembre

L’appuntamento tradizionale presso la Porte de Nice per scegliere il proprio albero di Natale.

Il programma sarà arricchito da numerose sorprese distribuite lungo tutto il periodo festivo, confermando ancora una volta CAP3000 come una delle mete più amate e luminose del Natale sulla Costa Azzurra.



