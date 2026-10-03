Elezioni comunali 2027 a Monaco: modalità e scadenze per il voto per delega

In vista delle elezioni comunali del 2027, gli elettori monegaschi che non potranno recarsi al seggio o essere presenti il giorno della votazione possono già avviare le procedure per il voto per delega.
Il primo turno delle elezioni comunali si svolgerà il 4 aprile 2027 all’Espace Léo Ferré, mentre l’eventuale secondo turno si terrà l’11 aprile 2027. È sufficiente presentare un’unica richiesta di voto per delega per entrambi i turni.
Come previsto dalla legge sulle elezioni nazionali e comunali, gli elettori che non possono recarsi al seggio il giorno dello scrutinio possono richiedere di votare per delega, designando una persona delegata, senza dover giustificare un motivo particolare.
Sono previste due modalità per effettuare la richiesta.
Gli elettori in possesso di una carta d’identità monegasca in corso di validità e che abbiano attivato la propria identità digitale possono presentare la richiesta online attraverso il sito del Comune di Monaco, nella sezione dedicata alle elezioni comunali 2027, oppure tramite il portale del Governo del Principe, www.monguichet.mc. La richiesta dovrà essere presentata entro le ore 12 di venerdì 26 marzo 2027.
È inoltre possibile ritirare il modulo per la richiesta di voto per delega presso il Comune di Monaco oppure scaricarlo dal sito internet dell’ente. Il modulo dovrà essere compilato e consegnato o restituito per posta alla Segreteria Generale del Comune, accompagnato dalla documentazione richiesta, entro le ore 12 di venerdì 26 marzo 2027.
Le richieste trasmesse via e-mail non saranno accettate.
Le disposizioni relative al voto per delega fanno riferimento alla legge n. 1.489 del 23 giugno 2020, che modifica la legge n. 839 del 23 febbraio 1968 sulle elezioni nazionali e comunali, pubblicata nel Bollettino Ufficiale di Monaco il 26 giugno 2020.