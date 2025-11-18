Grasse celebra la diversità: il Forum du Handicap trasforma la città in un laboratorio di inclusione

La città dei profumi si prepara ad accogliere, il 21 novembre, una nuova edizione del Forum du Handicap, organizzato dal Comune di Grasse e dal Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).

Quest’anno il tema scelto – “La diversité s’invite à la fête” – invita a celebrare la diversità attraverso un evento insieme festoso e formativo, dedicato alla sensibilizzazione e all’inclusione.



Dalle 10 alle 17, il Palais des Congrès e il Cours Honoré Cresp diventeranno il cuore pulsante di una giornata di incontri, dimostrazioni sportive e scambi di esperienze, aperta a cittadini, associazioni, istituzioni e professionisti.



“Vogliamo mettere in luce le iniziative locali e creare nuove sinergie”, spiega Marc Rossio, direttore del CCAS di Grasse. “Il Forum è un’occasione per informare sui diritti, sui dispositivi di sostegno e sul dinamismo del mondo associativo grassois. Ma soprattutto è un momento di condivisione e di incontro tra tutti i cittadini.”





Una giornata di dialogo e scoperta

Il programma del Forum si annuncia ricco e variegato. Al Palais des Congrès, numerosi stand informativi e spazi di sensibilizzazione permetteranno di conoscere le realtà associative e i progetti a favore dell’inclusione. Sul Cours Honoré Cresp, invece, si potranno scoprire e sperimentare discipline di sport adattato e handisport, tra cui cécifoot, boccia e percorsi immersivi pensati per far comprendere le sfide quotidiane dell’accessibilità.



Alle 11.30 è prevista l’inaugurazione ufficiale dell’evento, mentre alle 18.00, sempre al Palais des Congrès, si terrà la conferenza “Handicap et performance, mission (im)possible ?”, con la partecipazione di Tanguy de la Forest e Gaëlle Edon (su iscrizione).



Inclusione a 360 gradi

Il Forum si inserisce in una settimana di iniziative più ampie dedicate all’inclusione. In parallelo, il sindaco di Grasse parteciperà al Duoday, accogliendo in municipio una persona con disabilità per condividere un’esperienza di lavoro.

È inoltre previsto un percorso di accessibilità urbana, realizzato con i servizi comunali, per individuare le aree di miglioramento e rendere la città sempre più accessibile.



Durante tutta la giornata, la Mission Locale du Pays de Grasse (LABONID) curerà un plateau televisivo che darà voce a testimoni, associazioni e aziende impegnate nel promuovere una società più inclusiva.



