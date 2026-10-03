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Eventi | 03 ottobre 2026, 18:00

Oktoberfest torna al Café de Paris Monte-Carlo: dal 9 al 18 ottobre tra tradizioni bavaresi e musica

La terrazza coperta, l’orchestra bavarese, la pista da ballo e una proposta gastronomica dedicata accompagneranno le serate nel cuore di Monaco.

Foto: Monte-Carlo Société des Bains de Mer

Foto: Monte-Carlo Société des Bains de Mer

Dal 9 al 18 ottobre, il Café de Paris Monte-Carlo ospita una nuova edizione dell’Oktoberfest, appuntamento dedicato ai sapori e alle tradizioni della Baviera.

L’iniziativa, promossa da Monte-Carlo Société des Bains de Mer, proporrà per l’occasione una selezione di suggerimenti tradizionali bavaresi alla carta. Le serate saranno accompagnate da un gruppo musicale bavarese e da una pista da ballo, mentre la terrazza al piano terra sarà coperta per accogliere gli ospiti.

Il servizio sarà disponibile esclusivamente a cena. Per l’occasione, sarà inoltre gradito un dress code tradizionale bavarese.

L’Oktoberfest si svolgerà al Café de Paris Monte-Carlo, storico locale situato in place du Casino. Secondo Monte-Carlo Société des Bains de Mer, il Café de Paris è da 150 anni uno dei luoghi simbolo della vita della Principauté, frequentato da personalità, artisti, residenti monegaschi e visitatori.

L’appuntamento è in programma dal 9 al 18 ottobre con prenotazione.

Redazione

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