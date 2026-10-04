Comunicazione, Tecnologia e Arte per la Sensibilizzazione sul Cancro al Seno

Uso l'arte come mezzo di sensibilizzazione e analizzo anche il suo utilizzo come interfaccia e contenitore della conoscenza, vedendo nella tecnologia un motore per espandere l'opera, adattarla a diversi spazi e fondere al suo interno messaggi differenti.

In questo modo, arte e tecnologia possono costituire una straordinaria collaborazione per promuovere la diffusione e la comunicazione di contenuti relativi alla salute che contribuiscano a sensibilizzare, promuovere la prevenzione e favorire un'informazione accurata proveniente da fonti accreditate sulla diagnosi precoce e sui progressi negli approcci terapeutici.

La tecnologia ci pone di fronte a innumerevoli sfide, così come a grandi opportunità. In questo senso, ci consente di strutturare i contenuti in modo visivamente accattivante, ma sempre secondo una gerarchia concepita per dare priorità al contenuto rispetto al mezzo. Ci consente di lavorare con elementi audiovisivi, interattivi e immersivi, nei quali il pubblico non si limita più a osservare dall'esterno, ma si immerge nell'opera, la attiva e interagisce con essa.

Per noi creativi, ci permette di avvicinare il nostro lavoro e le sue motivazioni alle persone senza limitazioni spaziali o temporali, considerando tutti i pubblici in modo trasversale e intergenerazionale, promuovendo la partecipazione, il dibattito e la riflessione sul ruolo dell'opera e dell'artista al di là della dimensione estetica e degli spazi tradizionali. Creare a partire dalla nostra sensibilità e dalla nostra firma personale con una motivazione sociale che sia utile e di interesse collettivo, utilizzando al contempo la tecnologia per ottenere una maggiore portata comunicativa, con la capacità di misurare l'impatto sul pubblico e con l'eccezionale possibilità di poter aggiornare i contenuti e condividere l'opera in tempo reale, cercando di promuovere un'esperienza dinamica e globale intorno a questioni di salute che riguardano tutti noi. In questo modo, la tecnologia mi ha permesso di presentare la mia opera in spazi culturali ed eventi divulgativi, spesso contemporaneamente, in Paesi molto diversi tra loro come la Nuova Zelanda, la Colombia, l'Australia, il Perù, il Cile e la Bolivia.

Gli strumenti digitali, sempre più accessibili e comprensibili, contribuiscono a democratizzare la conoscenza medica e scientifica, facendo sì che la comunicazione sanitaria non sia una campagna isolata, ma una realtà viva e in continua evoluzione, che trova nella tecnologia un alleato per diffondersi oltre l'ambito locale e oltre la dimensione statica dell'opera d'arte tradizionale.

Nuove dinamiche, adattabili a tutti gli spazi e poste al servizio della comunicazione medica al di là dell'estetica e delle tendenze, ci invitano a reinventarci costantemente, analizzando nel dettaglio il potenziale della tecnologia applicata all'arte, i suoi rischi, i suoi punti di forza e le sue debolezze. Ci invitano a fare un uso utile e responsabile dei suoi strumenti e a fondere la nostra visione creativa con la più umana delle scienze: la Medicina.

In "Art for Health", il mio obiettivo è promuovere il coinvolgimento del pubblico attraverso un'iniziativa digitale che porti messaggi rigorosi, realistici e significativi a un pubblico più ampio attraverso l'arte e la tecnologia, messaggi di valore universale, evolutivo e partecipativo, guidati da una visione creativa e ponderata.

Vedi il progetto completo "Breast Cancer Awareness": https://houdabakkali.com/art-and-health-bridging-awareness-through-creativity-and-immersive-communication/.