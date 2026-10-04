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Altre notizie | 04 ottobre 2026, 10:00

Quando una vignetta vale come mille editoriali

Tra tartufi, teatro e ironia, la stagione più profumata dell’anno diventa una vignetta

Quando una vignetta vale come mille editoriali

Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista e autore anche di alcuni carri del Carnevale di Nizza, dedica questa simpatica vignetta alla stagione del tartufo, protagonista in questi mesi tra Italia e Francia.

Una stagione che non vive soltanto di raccolte, mercati e appuntamenti gastronomici, come la Fiera internazionale del tartufo bianco di Alba, ma che trova spazio anche nell’arte e nel teatro.

E quando entra in scena il grande Molière, con una delle sue opere più celebri, il tartufo può diventare anche un irresistibile spunto per sorridere.

Una vignetta, appunto, capace di raccontare con leggerezza ciò che mille editoriali avrebbero bisogno di molte più parole per spiegare.

Beppe Tassone

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