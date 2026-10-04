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Eventi | 04 ottobre 2026, 15:15

Grimaldi Forum di Monaco, il concerto dell’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo con Marek Janowski

Il direttore tedesco Marek Janowski guiderà l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo nell’esecuzione della Sinfonia n. 5 in si bemolle maggiore di Anton Bruckner.

Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Foto: © Alice Blangero

Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Foto: © Alice Blangero

Domenica 4 ottobre, alle 18, il Grimaldi Forum di Monaco ospiterà un nuovo appuntamento della Grande Saison dell’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, con un concerto sinfonico diretto da Marek Janowski.

Al centro del programma sarà la Sinfonia n. 5 in si bemolle maggiore, WAB 105, di Anton Bruckner. 

Il concerto sarà dedicato interamente alla composizione del musicista austriaco e avrà una durata di circa un’ora e mezza, senza intervallo.

Per le richieste di gruppi è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo groupes@opmc.mc

Le persone a mobilità ridotta possono rivolgersi alla biglietteria al numero +377 92 00 13 70.

I biglietti sono disponibili nelle categorie da 38, 28 e 20 euro. 

Marek Janowski

Marek Janowski

Redazione

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