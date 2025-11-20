Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Diversi

Du rire aux armes - Espaces du Fort Carré - Antibes

"Promenade théâtralisée" - Il 22 novembre



Repair café –22 novembre - Espace Croix-Rouge - Antibes



Urban trail d'Antibes - Il 23 novembre - Stade du Fort Carré - Antibes



Le salon du mariage - Il 22 & 23 novembre - Antipolis - Palais des Congrès



Teatro

Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes – 260 avenue Jules Grec, Antibes

La compagnie de danse et de théâtre est réputée pour l’esthétique hyperréaliste de ses

Grou - Il 21 & 22 novembre

Stromp - Il 20, 21, 22 & 23 novembre

Inconnu à cette adresse - Il 24 & 28 novembre

Parle-moi d'amour - Il 25, 26 & 27 novembre

Chambre d'hôtes - Il 25, 26, 27, 28 & 29 novembre

Théâtre Le Tribunal – 5 place Amiral Barnaud, Antibes

Le propre de l'homme - Il 20, 21 & 22 novembre

Chez édouard – Il 23 novembre

Zouzi, sportif malgré lui - Il 23 novembre

Antibéa Théâtre - 15 rue Georges Clémenceau - Antibes

Les démons – Il 21, 22, 23, 28, 29 & 30 novembre

Mostre – Esposizioni

La mer, la nuit – Fino al 29 novembre - Médiathèque A.Camus – Antibes

Passato - Presente, le mie improbabili foto - Fino al 19 dicembre - 12 rue Andreossy – Vecchia Antibes

Architetture - Fino al 3 gennaio 2026 - Médiathèque A. Camus – Antibes

Hommage à Arman - & Exposition de Bernar Venet – Fino al 4 gennaio 2026 - Musée Picasso – Antibes

Converto paginam – Fino al 10 gennaio 2026 - Expace les Arcades – Antibes

Homard et langouste - Fino al 31 gennaio 2026 - Musée de la Carte Postale – Antibes

Visite guidate

L’objet du moment : la tablette en plomb d'Antipolis – Fino al 1° marzo 2026 - Musée Archeologie – Antibes

Vecchia Antibes in francese – Tutti i giovedì ore 10

Vecchia Antibes in inglese – A richiesta

Antibes street art – Tutti i mercoledì di novembre ore 14h

Juan-les-Pins, de la belle époque aux années folles – Venerdì 28 novembre ore 10

