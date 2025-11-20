Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.
ANTIBES
Du rire aux armes - Espaces du Fort Carré - Antibes
"Promenade théâtralisée" - Il 22 novembre
Repair café –22 novembre - Espace Croix-Rouge - Antibes
Urban trail d'Antibes - Il 23 novembre - Stade du Fort Carré - Antibes
Le salon du mariage - Il 22 & 23 novembre - Antipolis - Palais des Congrès
Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes – 260 avenue Jules Grec, Antibes
- La compagnie de danse et de théâtre est réputée pour l’esthétique hyperréaliste de ses
- Grou - Il 21 & 22 novembre
- Stromp - Il 20, 21, 22 & 23 novembre
- Inconnu à cette adresse - Il 24 & 28 novembre
- Parle-moi d'amour - Il 25, 26 & 27 novembre
- Chambre d'hôtes - Il 25, 26, 27, 28 & 29 novembre
Théâtre Le Tribunal – 5 place Amiral Barnaud, Antibes
- Le propre de l'homme - Il 20, 21 & 22 novembre
- Chez édouard – Il 23 novembre
- Zouzi, sportif malgré lui - Il 23 novembre
Antibéa Théâtre - 15 rue Georges Clémenceau - Antibes
- Les démons – Il 21, 22, 23, 28, 29 & 30 novembre
- La mer, la nuit – Fino al 29 novembre - Médiathèque A.Camus – Antibes
- Passato - Presente, le mie improbabili foto - Fino al 19 dicembre - 12 rue Andreossy – Vecchia Antibes
- Architetture - Fino al 3 gennaio 2026 - Médiathèque A. Camus – Antibes
- Hommage à Arman - & Exposition de Bernar Venet – Fino al 4 gennaio 2026 - Musée Picasso – Antibes
- Converto paginam – Fino al 10 gennaio 2026 - Expace les Arcades – Antibes
- Homard et langouste - Fino al 31 gennaio 2026 - Musée de la Carte Postale – Antibes
- L’objet du moment : la tablette en plomb d'Antipolis – Fino al 1° marzo 2026 - Musée Archeologie – Antibes
- Vecchia Antibes in francese – Tutti i giovedì ore 10
- Vecchia Antibes in inglese – A richiesta
- Antibes street art – Tutti i mercoledì di novembre ore 14h
- Juan-les-Pins, de la belle époque aux années folles – Venerdì 28 novembre ore 10
- Le vendredi 28 novembre à 10h
BREIL SUR ROYA
Mostra alla scoperta delle balene
22 ottobre > 8 dicembre
3 rue Pasteur
CANNES
Visite thématique - Poussière d'étoiles
Giovedì 20 novembre 2025
16h
Centre d'art contemporain La Malmaison
47 boulevard de la Croisette
Concert pour les Restos du Cœur
Giovedì 20 novembre 2025
19h30
Salle culturelle Les Arlucs
24 avenue des Arlucs
Alors on danse…
Thé dansant
Giovedì 20 novembre 2025
14h30
Gare maritime
Boulevard de la Croisette
Esplanade Pantiero
Arabella
The Metropolitan Opera
Sabato 22 novembre 2025
18h55
Cinéma Olympia
5 rue de la Pompe
Atelier bien-être
De l'ombre à la lumière
Sabato 22 novembre 2025
10h30
Maison des Associations
1 avenue des Broussailles
Ballet National D'Espagne - "Afanador"
Da sabato 22 novembre 2025
A domenica 23 novembre 2025
22/11/25 - 21h00
23/11/25 - 16h30
Grand auditorium Louis Lumière
Palais des festivals et des congrès
Sortie de résidence "Animaginal"
Par la compagnie Grand Rivage
Sabato 22 novembre 2025
14h30
Espaces Mimont
5 rue de Mimont
Master class de flûte traversière
avec Raphaëlle BARRAYA-TRUCHOT
Sabato 22 novembre 2025
de 9h30 à 14h
Conservatoire de Cannes - Annexe Villa Les bleuets
7 avenue Isola Bella
Festival de danse 2025
Da sabato 22 novembre 2025
A domenica 23 novembre 2025
Festival de danse
Lauréats du concours Prospettiva Danza Teatro
Domenica 23 novembre 2025
18h30
Salle culturelle Les Arlucs
24 avenue des Arlucs
Danse - Lorena Nogal
Da domenica 23 novembre 2025
A sabato 6 décembre 2025
Palais des festivals et des congrès
1 boulevard de la Croisette
Concert - L'heure d'orgue
Domenica 23 novembre 2025
16h
Église Notre-Dame de Bon Voyage
2 rue Notre-Dame
Concert - Ravel et le conservatoire
Carte blanche #1
Martedì 25 novembre 2025
19h30
Salle culturelle Les Arlucs
24 avenue des Arlucs
Danse - Jonas&Lander - "Bate Fado"
Martedì 25 novembre 2025
20h30
Théâtre Le Forum - 83 Bd de la Mer, 83600 Fréjus
Tanzmainz / Moritz Ostruschnjak - "Trailer park"
Mercoledì 26 novembre 2025
20h30
Théâtre Claude Debussy
Palais des festivals et des congrès
1 boulevard de la Croisette
Visite du quartier Californie
Mercoledì 26 novembre 2025
9h
Résidence Californie, 25-27 avenue Roi Albert 1er
Visite guidée - Poussière d'étoiles
Mercoledì 26 novembre 2025
11h
Centre d'art contemporain La Malmaison
47 boulevard de la Croisette
Exposition - Nuit polaire
Giulia Vetri
Fino a sabato 29 novembre 2025
Mar, Mer, Jeu et Sam : 10h - 18h
Ven : 10h - 19h
Fermé les jours fériés
Médiathèque Ranguin
Exposition - Jean-Michel Othoniel - Poussière d'étoiles
Fino a domenica 4 gennaio 2026
Du mardi au Domenica : de 10h ore 13h et de 14h ore 18h
Juillet et agosto : tous les jours de 10h ore 19h
La Malmaison
47 boulevard de la Croisette
Exposition - Corine Borgnet - The Last Dance
Fino a domenica 4 gennaio 2026
Suquet des Artistes
7 rue Saint-Dizier
Exposition - Jean-Michel Othoniel - Poussière d'étoiles
Fino a lunedì 5 gennaio 2026
La Malmaison
47 boulevard de la Croisette
Exposition - Aux origines de Cannes - Pêche et autres trésors de la mer
Fino a domenica 26 aprile 2026
Musée du Masque de fer et du Fort Royal
Île Sainte-Marguerite
Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !
Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours
Fino al 5 giugno 2026
Lun - Ven : 13h30 - 17h
Fermé les jours fériés
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette
Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !
Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours
Fino a venerdì 6 giugno 2026
Lun - Ven : 13h30 - 17h
Fermé les jours fériés
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette
CAP D’AIL
Les illustrateurs au Musée
Conferenza
Domenica 23 novembre 2025 dalle 10 alle 18.
Villa Les Camélias
Avenue Raymond Gramaglia
CARROS
Come As You Are - Concerto
Giovedì 20 novembre 2025 da 20.
Salle Juliette Gréco
5 boulevard de la Colle Belle
La Petite Sirène
Opera
Martedì 25 novembre 2025 da 20.
Salle Juliette Gréco
5 boulevard de la Colle Belle
CASTELLAR
Galerie d'Art La Renaissance: mostra collettiva di artisti
Fino al 31 dicembre
Galerie d'Art La Renaissance, 9 place Clemenceau
LA GAUDE
Stan – Excusez-moi pardon !
One man Show / One woman show
Venerdì 21 novembre 2025 alle 21.
Centre culturel La Coupole
7396 route de Cagnes
LE BROC
Stan
One man Show / One woman show
Sabato 22 novembre 2025 da 20:30.
Complexe les Arts d'Azur - Le Broc
12 rue des Jardins
LEVENS
Exposition « Voir et apprendre ore voir ensemble »
Fino al 31 Dicembre 2025
La Galerie du Portal
Place Victor Masseglia - Maison du Portal
MENTON
Visita guidata: L'Orangeraie, un giardino di palazzo
Giovedì 20 novembre da 10:00 a 10:45
Jardin de l'Orangeraie, Rue Urbana
Spectacle artistique à l'occasion des 20 ans de Sciences Po à Menton
Venerdì 21 novembre
Palais de l'Europe
Amici Trio Concert
Venerdì 21 novembre da 18:30 a 19:30
St John's Anglican Church, 31 Avenue Carnot
Visita guidata: La Basilica di Saint-Michel Archange
Venerdì 21 novembre da 14:00 a 14:45
Basilique Saint-Michel Archange de Menton, Parvis de la basilique Saint-Michel, Place de l'église
Stagione artistica del Casinò Barriere 2025 - 2026 : Toc Toc
Sabato 22 novembre da 20:00 a 21:30
Casino Barrière Menton, 2 bis avenue Félix Faure
Conferenza a Val Rahmeh: "La coltura in vitro, una biotecnologia al servizio della produzione vegetale".
Domenica 23 novembre da 14:30 a 16:00
Avenue Saint Jacques
Visita guidata: Intorno al mercato
Mercoledì 26 novembre da 10:00 a 10:45
Esplanade du Musée Cocteau - Séverin Winderman, 9 quai de Monleon
Mostre - Esposizioni
Mostra: un omaggio all'ex equipaggio di Calypso
Fino al 30 dicembre 2025
Musée de Préhistoire régionale,
place Lorédan Larchey
Mostra "I colori del fogliame"
Fino al 31 marzo 2026
Avenue Saint Jacques
Visita guidata del Val Rahmeh con giardiniere
Tutto l'anno il giovedì alle 10,15
Fiori/piante
Jardin du Val Rahmeh,
Avenue Saint Jacques
Visita guidata di Le Bastion, Museo Jean Cocteau
Tutto l'anno il lunedì e il sabato alle 14,30
Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III,
Visite guidée : Le jardin Serre de la Madone
Tutto l’anno
Martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 16,30
Jardin Serre de la Madone, 74 route du Val de Gorbio
Visita alla tradizionale fabbrica di marmellata
Tutto l'anno
Prodotti locali
Maison Herbin
2 rue du Vieux Collège
Visita e degustazione di birre artigianali Mentonnaise
Tutto l'anno
La Mentounasc - Brasserie Artisanale 13 Route de Sospel
Visita Guidata del Limone di Mentone
Tutto l'anno dal martedì al sabato
10:00 - 12:00 14:00 - 17:00
Maison Gannac 2970 Route de Super Garavan
Visita guidata e pasto in stile rustico presso La Ferme des Citrons
Tutto l’anno – Dal lunedì al sabato ore 9,50 - 15
66 avenue des Alliés
MONACO
Que reste-t-il 220 années après la bataille d'Austerlitz ?
Il 20 novembre 2025 ore 18h00
Bd Louis II
H#MLET, the end of a childhood!
Da 20 A 23 novembre 2025 ore 20
45A Bd du Jardin Exotique
OPERA DE MONTE-CARLO
Fino al 21 novembre 2025
10 Av. Princesse Grâce
Bonjour Monte-Carlo
Il 21 novembre 2025
Orario di inizio dell'evento
20h00
10 Av. Princesse Grâce
Challenge Prince Albert II d'Aviron de Mer
Da 22 A 23 novembre 2025
Société Nautique de Monaco
Aida de Giuseppe Verdi
Fino al 22 novembre 2025
10 Av. Princesse Grâce
Second edition of AI Monaco – International conference at One Monte-Carlo
Il 22 novembre 2025
Orario di inizio dell'evento
09h00
One Monte-Carlo 1 Place du Casino
AI Monaco Conference
Il 22 novembre 2025
Orario di inizio dell'evento
09h30
One Monte-Carlo 1 Place du Casino
Prêts, partez, donnez : la No Finish Line Monaco revient du 15 au 23 novembre!
Fino al 23 novembre 2025
Orario di inizio dell'evento
14h00
5 Av. des Ligures
Conférence d'Omar Castillo Alfaro
Il 24 novembre 2025
Orario di inizio dell'evento
17h00
1 Av. des Pins
Des Jazz au cinéma. Conférence en images
Il 24 novembre 2025
Orario di inizio dell'evento
20h30
Place du Casino
Event - "28ème Noël de Frankie"
Il 26 novembre 2025
Orario di inizio dell'evento
10h30
Bd Louis II
Conférence : "Les Sociétés Torréennes, l’âge du Bronze de la Corse"
Il 26 novembre 2025
Orario di inizio dell'evento
18h00
Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exposition - "L’Effet Papillon"
Fino a lunedì 1° dicembre 2025, dalle 9h alle 18h
Museo di Antropologia preistorica
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exhibition - "The Butterfly Effect" - eSPOSIZIONE
Funo a lunedì 1° dicembre 2025, dalle 9h alle 18h
Museo di Antropologia preistorica
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exhibition - "Mediterranean 2050"
Fino a mercoledì 31 dicembre 2025
Museo oceanografico di Monaco
Avenue Saint-Martin
Exposition - Cactus
Fino al 11 gennaio 2026
17, avenue Princesse Grace
Exhibition - "CINÉAM, the Monaco independent film-makers club"
Fino a venerdì 30 gennaio 2026, dalle 9.30 alle 17.30
Istituto audiovisivo di Monaco
L'Engelin, 83-85, boulevard du Jardin Exotique
NIZZA
ZEFESTIVAL
Giovedì 20 novembre 2025 alle 18.
Venerdì 21 novembre 2025 alle 20:30.
Sabato 22 novembre 2025 alle 19.
Domenica 23 novembre 2025.
Mercoledì 26 novembre 2025.
Giovedì 27 novembre 2025 alle 19.
Venerdì 28 novembre 2025 alle 20:30.
Sabato 29 novembre 2025.
Domenica 30 novembre 2025 alle 18.
Lunedì 1° dicembre 2025 alle 20.
Per il 18° anno consecutivo, Polychromes è orgogliosa di presentare ZeFestival, un festival cinematografico LGBTQIA+ che celebra la diversità e la ricchezza delle nostre culture. Il programma è forte e militante, polifonico e gioioso.
Cinéma Le Rialto / Cinéma Pathé Gare du Sud / Cinéma J.P Belmondo / Cinéma Les Variétés / Librairie Vigna / Maison des Associations / Le Croque Bedaine / Le Bistrot poète / RamDam Bar / Centre LGBTQIA+ / Théâtre de l'Impasse
Novecento - Teatro
Da giovedì 20 a sabato 22 novembre 2025 alle 20.
Théâtre de l'Eau Vive
10 bd Carabacel
De la place pour deux - Teatro
Da giovedì 20 a domenica 23 novembre 2025 il giovedì e venerdì alle 20:30. Il sabato alle 17:30. Il domenica alle 16.
Théâtre de la Libé
1 bis rue Vernier
Sandra Miso – La Dolce Vita
One man Show / One woman show
Giovedì 20 novembre 2025 alle 21:15.
Théâtre de l'Impasse
4 ruelle Saint-André
Le Dindon - Teatro
Da giovedì 20 a sabato 22 novembre 2025 il giovedì e venerdì da 20. Il sabato da 15.
Théâtre National de Nice - Salle de La Cuisine
155 Boulevard du Mercantour
Splendeur et misères - Teatro
Giovedì 20 novembre 2025 il giovedì da 14.
Venerdì 21 novembre 2025 il venerdì da 20.
Théâtre Francis-Gag
4 rue de la Croix
Rhinocéros - Teatro
Giovedì 20 novembre 2025 alle 19:30.
Théâtre Bellecour
14 rue Trachel
Bat. B
Julien Doré - Concerto
Giovedì 20 novembre 2025 alle 20.
Palais Nikaia
163 Boulevard du Mercantour
Kaamelott - Teatro
Venerdì 21 novembre 2025 alle 20.
Sabato 22 novembre 2025 alle 20.
Domenica 23 novembre 2025 alle 15.
Théâtre de La Semeuse
2 montée Auguste Kerl
Rue du Château
Pogo Car Crash Control - Concerto
Venerdì 21 novembre 2025 alle 20.
STOCKFISH
5 avenue François Mitterrand
2 hommes et 1 crétin - Teatro
Venerdì 21 novembre 2025 alle 21:15.
Sabato 22 novembre 2025 alle 20:30.
Domenica 23 novembre 2025 alle 19:30.
Théâtre Bellecour
14 rue Trachel
Bat. B
La Vie c’est pas un Kiwi – Leslie
One man Show / One woman show
Venerdì 21 novembre 2025 alle 21.
Café-Théâtre Le Bouff'Scène
2 rue Caissotti
Un pote d’enfer - Teatro
Venerdì 21 novembre 2025 alle 19:30.
Sabato 22 novembre 2025 alle 18.
Domenica 23 novembre 2025 alle 17.
Théâtre Bellecour
14 rue Trachel
Bat. B
Zatanna – La vérité su je mens… ta liste
Spettacolo
Venerdì 21 novembre 2025 alle 21.
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
SDM – Tour 2025
Concerto
Venerdì 21 novembre 2025 alle 20.
Palais Nikaïa
163 boulevard du Mercantour
Drouot - Teatro
Da sabato 22 a domenica 23 novembre 2025 il sabato alle 20:30. Il domenica alle 16.
Théâtre l'Impertinent
7 rue Tonduti de l'Escarène
ATRAPASUEÑOS - Teatro
Sabato 22 novembre 2025 alle 17.
Espace Magnan
31 rue Louis de Coppet
Ghislain Blique – Aucune compétence particulière
One man Show / One woman show
Sabato 22 novembre 2025 da 20.
Théâtre Francis-Gag
4 rue de la Croix
Groupe STOP - Concerto
Sabato 22 novembre 2025 alle 20:30.
Salle Black Box
2 Pont René Coty
Centre AnimaNice Bon Voyage
Bonga + Carlos Lopes
Concerto
Sabato 22 novembre 2025 da 20:30.
Théâtre Lino Ventura
168 bd de l'Ariane
Le malade imaginaire
Teatro
Da sabato 22 a domenica 23 novembre 2025 il sabato alle 21. Il domenica alle 16:30.
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
Alexis Tramoni
One man Show / One woman show
Sabato 22 novembre 2025 alle 19:30.
Théâtre de la Cité
3 rue Paganini
Marco – Seul en scène improvisé
One man Show / One woman show
Sabato 22 novembre 2025 alle 21.
Café-Théâtre Le Bouff'Scène
2 rue Caissotti
Chansons de Paris - Operetta
Sabato 22 novembre 2025 alle 20.
Opéra Nice Côte d'Azur
4/6 rue Saint-François de Paule
Inventaires - Teatro
Sabato 22 novembre 2025 alle 20:30.
Domenica 23 novembre 2025 alle 20:30.
Théâtre l'Impertinent
7 rue Tonduti de l'Escarène
LQB Party #1 – Cassie Raptor
Concerto
Sabato 22 novembre 2025 alle 20.
Le 109
89 Route de Turin
Ne sifflez pas sur l’Orgue
Concerto
Domenica 23 novembre 2025 alle 15:30.
Eglise Saint-Paul
28 avenue de Pessicart
Helena – La première tournée en grand
Concerto
Mercoledì 26 novembre 2025 alle 20.
Palais Nikaïa
163 boulevard du Mercantour
Stockfish Comedy Club
Spettacolo
Mercoledì 26 novembre 2025 alle 19.
STOCKFISH
5 avenue François Mitterrand
Toc Toc - Teatro
Venerdì 28 novembre 2025 alle 21:30.
Venerdì 5 dicembre 2025 alle 21:30.
Sabato 6 dicembre 2025 alle 20:30.
Venerdì 12 dicembre 2025 alle 21:30.
Venerdì 19 dicembre 2025 alle 21:30.
Sabato 20 dicembre 2025 alle 20:30.
Mercoledì 31 dicembre 2025 alle 22:30.
Théâtre Bellecour
14 rue Trachel
Bat. B
Magic Night - Spettacolo
Sabato 22 novembre 2025 alle 19:45.
Sabato 29 novembre 2025 alle 19:45.
Casino Barrière Le Ruhl Nice
1, Promenade des Anglais
Je préfère qu’on reste amis - Teatro
Sabato 29 novembre 2025 alle 18.
Domenica 7 dicembre 2025 alle 18.
Sabato 13 dicembre 2025 alle 18.
Domenica 21 dicembre 2025 alle 18.
Mercoledì 31 dicembre 2025 alle 20:30.
Théâtre Bellecour
14 rue Trachel
L’Impasse Comedy Club
Fino al 31 dicembre 2025 - Tutti i mercoledì alle 20:30.
Théâtre de l'Impasse
Lucy’s Handbag
Esposizione
Fino al 22 Novembre 2025
Le 109
89 Route de Turin
Fetish Unlimited – Ex Mago Drawing - Esposizione
Fino al 16 Novembre 2025
Centre LGBTQIA+ Côte d'Azur
Rue Cathy Richeux
Exposition “Dali, Divines créatures”
Fino al 23 Novembre 2025
Espace culturel Lympia
2 quai Entrecasteaux
Carte blanche à Jérémy Giffaud - Esposizione
Fino al 29 Novembre 2025
Espace à vendre
10 rue Assalit
Anne-Laure Wuillai – Îlots - Esposizione
Fino al 29 Novembre 2025
Galerie Eva Vautier
2 rue Vernier
Quartier Libération
Sèves – Jérémy Griffaud - Esposizione
Espace à vendre
10 rue Assalit
115°5, la Baie des Anges ou l’évolution du paysage
Fino al 30 Novembre 2025
Centre du Patrimoine De Nice
Le Sénat
14 rue Jules Gilly
Nissa Briqua - Esposizione
Fino al 30 Novembre 2025
Crypte archéologique - Tour Bellanda
Les Orients perdus
Esposizione
Fino al 12 Gennaio 2026
Palais Lascaris
15 rue Droite
Henri Matisse – Chemin de Croix
Esposizione
Fino al 19 Gennaio 2026
Musée Matisse
164 avenue des Arènes de Cimiez
Constellation – Michael Kenna - Exposition
Fino al 25 gennaio 2026
Musée de la Photographie Charles Nègre
1 place Pierre Gautier
Mostra SUM? – Equilibrio assoluto
Fino al 01 Febbraio 2026
Musée des Arts asiatiques
405 Promenade des Anglais
Arénas
Claude Gilli – Clins d’oeil à l’école de Nice - Esposizione
Fino al 14 Febbraio 2026
l'Artistique, Centre d'arts et de Culture
27 bd Dubouchage
Nice, son passé ore de l’avenir - Exposition
Fino al 01 marzo 2026
Musée Masséna
Palais Masséna
65 rue de France
Mondes parallèles - Esposizione
Fino al 31 Marzo 2026
Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky
Château Sainte-Hélène
Avenue de Fabron
Maurice Denis, années 1920. L’éclat du Midi - Esposizione
Fino all’8 Marzo 2026
Musée des Beaux-Arts Jules Chéret
33 avenue des Baumettes
06000 Nice
ROQUEBILLIERE
Foire du village : 25 Novembre
Martedì 25 novembre 2025.
Place de la Mairie
Place du Général Corniglion Molinier
Visite guidée du vieux village de Roquebrune Cap Martin (sur demande)
Tutto l'anno 2025 - Aperto tutti i giorni
Avenue Raymond Poincaré
ROQUEBRUNE CAP MARTIN
Salon Maison & Déco - 3ème édition
22 novembre > 23 novembre
Esplanade Jean Gioan
TENDE
Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"
Fino al 31 dicembre
Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"
Galerie J.-G. Inca, Place Ponte
Percorsi d'arte nella Valle della Roya, "Prospettive
Tutto l’anno e tutti i giorni
Hôtel-restaurant Le Prieuré, Rue Jean Médecin, Saint Dalmas de Tende
VENCE
Concert Blagovest Georgiev Quintette
Venerdì 21 novembre 2025 da 20.
Cathédrale Notre-Dame de la Nativité
Syrinx Concert : l’Orchestre Symphonique de l’Opéra de Toulon
Concerto
Domenica 23 novembre 2025 da 18:30.
Cathédrale Notre-Dame de la Nativité
Place Clémenceau
VILLEFRANCHE-SUR-MER
Exposition de l’été
Fino al 23 Novembre 2025
Citadelle et Chapelle Saint Elme
Place Emmanuel Philibert
Concerti al Trinquette Jazz Club
Fino al 21 dicembre 2025
Concerto domenica alle 20:00.
La Trinquette Jazz Club
30 avenue Général de Gaulle
