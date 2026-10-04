Al Grimaldi Forum, “Le Mariage de Monaco” di Jean Masson

Grace Kelly e il principe Ranieri III durante la cerimonia nuziale del 1956, in un’immagine conservata dagli Archives du Palais de Monaco e dall’Institut audiovisuel de Monaco.

Il 16 ottobre, al Grimaldi Forum Monaco, sarà presentata la versione restaurata in 4K de “Le Mariage de Monaco” di Jean Masson, il film dedicato al matrimonio tra Grace Kelly e il principe Rainier III nel 1956.

La scoperta, avvenuta tre anni fa, di una decina di contenitori con le bobine e i materiali scartati del film “Le Mariage de Monaco” di Jean Masson, realizzato nel 1956, ha portato all’avvio di un piano di salvaguardia di questo documento emblematico, che dopo la sua realizzazione fu diffuso in Europa, negli Stati Uniti e in Giappone.

Parallelamente ai lavori fotochimici e digitali effettuati in laboratorio, lo studio delle condizioni di produzione del film, divenuto invisibile dopo la sua prima uscita nelle sale cinematografiche, ha permesso di comprenderne l’ambizione, ma anche le difficoltà di una realizzazione “in diretta”.

La storia del documentario, il suo restauro e la sua analisi saranno al centro della conferenza cinematografica, durante la quale, insieme ad altre fonti filmate, sarà presentata la versione restaurata in 4K del film. La conferenza sarà presentata da Thomas Fouilleron e Vincent Vatrican.

Le tariffe ridotte sono disponibili esclusivamente presso la biglietteria oppure telefonicamente al numero +377 99 99 3000.