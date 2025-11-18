 / Altre notizie

Altre notizie | 18 novembre 2025, 14:00

Menton ottiene il rinnovo del label “Station de Tourisme”

Un prestigioso riconoscimento che conferma l’eccellenza dell’offerta turistica della città.

La città di Menton ha ottenuto il rinnovo del label “Station de Tourisme”, la più alta classificazione francese nel settore turistico. Il riconoscimento, confermato per un periodo di 12 anni, premia la qualità dell’accoglienza, la varietà dei servizi offerti ai visitatori, la ricchezza del patrimonio cittadino e l’attrattività complessiva del territorio.

Per Menton, si tratta di una conferma importante che valorizza il lavoro svolto quotidianamente dagli operatori turistici, dalle associazioni locali e dai residenti, che contribuiscono con impegno allo sviluppo e alla vitalità della città. Un motivo di orgoglio condiviso da tutta la comunità.

Situata tra mare e montagna, caratterizzata da giardini d’eccezione, un’atmosfera unica e eventi emblematici, Menton continua a distinguersi come una destinazione imprescindibile della Costa Azzurra, capace di attrarre visitatori da tutto il mondo grazie al suo fascino senza tempo.

Redazione

