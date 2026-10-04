Ottobre Rosa al Casino Barrière Menton: iniziative solidali a favore di RoseUp e partecipazione al Défi Rose

Casino Barrière Menton rinnova anche quest’anno il suo impegno a sostegno di Ottobre Rosa, la campagna dedicata alla sensibilizzazione sulla prevenzione e sulla diagnosi precoce dei tumori e alla raccolta di fondi per la ricerca.

Per tutto il mese di ottobre, la facciata del Casino sarà illuminata di rosa, mentre i collaboratori indosseranno il nastro rosa sotto forma di spilla. L’ingresso della struttura sarà inoltre decorato con ombrelli rosa, mentre ai clienti saranno messi gratuitamente a disposizione i magazine dell’associazione RoseUp, con l’obiettivo di favorire l’accesso alle informazioni.

Il Gruppo Barrière rinnova in particolare il proprio sostegno a RoseUp, associazione nata nel 2011 e riconosciuta dal Ministero della Salute e della Prevenzione francese, che informa, accompagna e difende i diritti delle donne colpite da qualsiasi tipo di tumore in Francia. Nel 2025, le iniziative del Gruppo Barrière avevano permesso di raccogliere più di 16.000 euro a favore dell’associazione.

Al Casino Barrière Menton sono previste diverse iniziative solidali. Dal 1° al 18 ottobre, il Café des Sports proporrà il cocktail analcolico Pink Moon al prezzo di 9 euro. Per ogni cocktail venduto, 1 euro sarà devoluto a RoseUp. La bevanda, a base di purea di cocco, sciroppo di fragola, succo di cranberry, lime e spumante analcolico French Bloom, è stata creata nell’ambito di una sfida interna.

Dal 15 al 18 ottobre sarà inoltre attiva l’iniziativa “1 coperto = una donazione”: per ogni coperto servito nei due ristoranti del Casino, il ristorante Colombale e il Café des Sports, sarà devoluto 1 euro all’associazione RoseUp.

Il 18 ottobre, infine, 20 dipendenti del Casino Barrière Menton parteciperanno alla decima edizione della marcia solidale mentonese “Défi Rose”, organizzata a favore della Lega contro il cancro delle Alpi Marittime.