Dove e come fare gli esami del sangue a Genova

Gli esami del sangue sono tra le indagini diagnostiche più richieste e, allo stesso tempo, tra le più sottovalutate. Molti li eseguono solo quando il medico li prescrive, senza mai considerare un approccio proattivo alla propria salute. Eppure un controllo periodico dei principali parametri ematologici è uno degli strumenti più semplici ed efficaci per monitorare il proprio stato di salute e intercettare squilibri prima che diventino problemi seri.

Quando gli esami del sangue si fanno a Genova

Quando gli esami del sangue si fanno a Genova si può fare affidamento su una ricca rete di strutture private e poliambulatori specializzati che consentono di prenotare il prelievo in tempi rapidi, spesso anche senza impegnativa, con referti disponibili in giornata o entro poche ore.

Dove si fa il prelievo di sangue?

A Genova il prelievo di sangue può essere effettuato in diverse tipologie di strutture:

Laboratori di analisi privati : offrono tempi di attesa contenuti, possibilità di prenotare online o telefonicamente e referti spesso disponibili in giornata. Non richiedono impegnativa per le prestazioni in regime privato

: offrono tempi di attesa contenuti, possibilità di prenotare online o telefonicamente e referti spesso disponibili in giornata. Non richiedono impegnativa per le prestazioni in regime privato Poliambulatori e centri medici : spesso integrano il servizio di prelievo con la possibilità di consultare direttamente lo specialista per l'interpretazione dei risultati

: spesso integrano il servizio di prelievo con la possibilità di consultare direttamente lo specialista per l'interpretazione dei risultati Strutture pubbliche e convenzionate SSN : richiedono l'impegnativa del medico di base ma consentono di accedere alle prestazioni a tariffa agevolata o gratuitamente in base alla fascia di reddito

: richiedono l'impegnativa del medico di base ma consentono di accedere alle prestazioni a tariffa agevolata o gratuitamente in base alla fascia di reddito Servizio domiciliare: alcune strutture offrono la possibilità di effettuare il prelievo direttamente a casa, particolarmente utile per anziani, persone con mobilità ridotta o chi ha difficoltà a spostarsi nelle prime ore del mattino

In tutti i casi, il prelievo va eseguito a digiuno da almeno 8-12 ore, bevendo solo acqua se necessario, e preferibilmente nelle prime ore del mattino.

Quanto costa fare tutti gli esami del sangue?

Il costo varia in base al numero di parametri richiesti e alla struttura scelta. In ambito privato a Genova:

Emocromo completo : tra i 5 e i 15 euro

: tra i 5 e i 15 euro Profilo lipidico (colesterolo totale, HDL, LDL, trigliceridi): tra i 15 e i 30 euro

(colesterolo totale, HDL, LDL, trigliceridi): tra i 15 e i 30 euro Funzionalità epatica e renale : tra i 20 e i 40 euro per il pannello completo

: tra i 20 e i 40 euro per il pannello completo TSH per la tiroide : tra i 10 e i 25 euro

: tra i 10 e i 25 euro Vitamina D: tra i 15 e i 30 euro

Check-up completo con tutti i principali parametri: tra i 60 e i 130 euro a seconda della struttura e del numero di esami inclusi

Nel sistema sanitario pubblico, con impegnativa del medico di base, molti esami sono gratuiti o soggetti al solo pagamento del ticket regionale. Per chi ha diritto all'esenzione, il costo può essere azzerato del tutto.

Posso fare gli esami del sangue senza ricetta medica?

Sì, in ambito privato è assolutamente possibile effettuare esami del sangue senza impegnativa del medico. Il paziente può scegliere autonomamente quali esami eseguire oppure affidarsi al consiglio del personale del laboratorio per costruire un pannello adeguato alle proprie esigenze.

Questa opzione è particolarmente utile per:

Controlli periodici di routine che si vogliono effettuare in autonomia, senza dover passare dal medico di base

che si vogliono effettuare in autonomia, senza dover passare dal medico di base Monitoraggio di valori già noti , come colesterolo o glicemia, in chi segue una terapia o un piano alimentare specifico

, come colesterolo o glicemia, in chi segue una terapia o un piano alimentare specifico Esami non prescrivibili in SSN per indicazione diretta, come alcuni marker tumorali o test ormonali specifici

per indicazione diretta, come alcuni marker tumorali o test ormonali specifici Chi preferisce tempi rapidi e non vuole attendere l'appuntamento con il medico prima di procedere con il prelievo

È comunque sempre consigliabile condividere i risultati con il proprio medico di fiducia, che saprà contestualizzarli rispetto alla storia clinica complessiva e indicare eventuali approfondimenti necessari.



