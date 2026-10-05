Pratiche naturali, artigianato e benessere: appuntamento al Salon du Louvre di Mentone

Mentone ospiterà sabato 17 e domenica 18 ottobre il Salon du Bien-Être, nuovo appuntamento dedicato al benessere, alla creazione, alle pratiche naturali e alla crescita personale. L’iniziativa si svolgerà al Salon du Louvre, in 12 avenue Boyer, con ingresso libero e apertura dalle 9 alle 19 in entrambe le giornate.

Il salone riunirà artigiani, creatori, terapeuti, conferenzieri e medium, proponendo al pubblico un’occasione di incontro e scoperta. Tra gli ambiti presenti figurano yoga, riflessologia, chirologia, iridologia, fiori di Bach, magnetismo, medianità, comunicazione con gli animali e con i defunti, trattamenti energetici, creazioni artigianali, minerali, cosmetici, miele e oli essenziali.

L’offerta sarà articolata in diverse aree tematiche. Spazio, in particolare, ad artigiani e creatori con gioielli in pietre naturali, minerali e produzioni artigianali; a terapeuti e praticanti con riflessologia plantare, palmare e cranica, chirologia, iridologia, fiori di Bach, magnetismo e trattamenti energetici; e a proposte legate a medianità, oracoli, numerologia, astrologia e accompagnamenti intuitivi. Saranno inoltre presenti miele, oli essenziali, idrolati, cosmetici e prodotti ispirati alle competenze e alle pratiche naturali.

Durante il fine settimana è previsto anche un programma di animazioni con sessioni di yoga rivolte a bambini e adulti e un calendario di conferenze. Il programma riportato nel dossier prevede, sabato 17 ottobre, sessioni di yoga alle 9.15 per i bambini, alle 10 e alle 16.30 per gli adulti. Domenica 18 ottobre sono previste sessioni alle 9.15 per i bambini e alle 10 per gli adulti.

Le conferenze si svolgeranno entrambe le giornate, con appuntamenti distribuiti tra la mattina e il pomeriggio. Il programma indica per sabato interventi alle 11, 11.45, 13.20, 14, 14.45, 15.30, 17.30 e 18.15; per domenica alle 11, 11.50, 13.15, 14, 14.45, 15.30, 16.15, 17 e 18.

A completare il programma sarà la tombola prevista domenica 18 ottobre alle 16.45, con numerosi premi offerti dagli espositori e dai partner.

L’obiettivo dell’iniziativa, secondo gli organizzatori, è creare un momento conviviale, accessibile e accogliente, favorendo l’incontro diretto tra visitatori e professionisti e permettendo di conoscere pratiche e competenze legate al benessere e alla vita quotidiana.

L’ingresso è libero. La tombola è in programma domenica 18 ottobre alle 16.45.

Per consultare il programma completo delle attività e delle conferenze, è disponibile il PDF scaricabile.



