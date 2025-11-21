Nizza svela i suoi angoli segreti: lo sguardo fotografico di Danilo Radaelli

Nizza d’autunno si lascia scoprire passo dopo passo, soprattutto quando a guidare lo sguardo è l’obiettivo di Danilo Radaelli. Il fotografo ha accompagnato il gruppo del Potager de la Fantasie in una passeggiata nel cuore verde della città, trasformando un semplice itinerario urbano in un racconto per immagini.



La Promenade du Paillon, con i suoi laghetti, i giochi d’acqua e le distese di alberi, si offre in tutta la sua bellezza stagionale: colori caldi, riflessi limpidi e quell’equilibrio tra natura e urbanità che ormai caratterizza il nuovo volto della città.

Dove un tempo dominava il cemento, oggi sono gli alberi a innalzarsi verso il cielo, creando un contrasto vivace con il blu intenso delle giornate autunnali.



Un reportage che non è solo fotografia, ma un invito a riscoprire la città attraverso dettagli, atmosfere e piccoli scorci che spesso sfuggono agli occhi più distratti.





